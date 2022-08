Ο Τζόνι Ντεπ θα σκηνοθετήσει τη βιογραφική ταινία «Μοντιλιάνι». Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στη ζωή του διάσημου Ιταλού ζωγράφου, ενώ συμπαραγωγός του έργου θα είναι κι ο Αλ Πατσίνο.

Ο Τζόνι Ντεπ δήλωσε ότι είναι τιμή για αυτόν να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη ζωή του Μοντιλιάνι. «Ήταν μια ζωή με μεγάλες δυσκολίες, αλλά τελικά θριάμβευσε – μια παγκόσμια ανθρώπινη ιστορία με την οποία όλοι οι θεατές μπορούν να ταυτιστούν», πρόσθεσε.

Ο Τζόνι Ντεπ έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο πριν από 25 χρόνια όταν σκηνοθέτησε τον εαυτό του και τον Μάρλον Μπράντο στην ταινία «The Brave» του 1997, η οποία δεν τα πήγε και τόσο καλά, ενώ αν και συμμετείχε στο φεστιβάλ των Καννών δεν κατάφερε να μπει στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες.

Τώρα ο Ντεπ επιστρέφει στην καρέκλα του σκηνοθέτη για την ταινία «Μοντιλιάνι», η οποία θα είναι ένα αφιέρωμα στη ζωή του διάσημου Ιταλού ζωγράφου Αμαντέο Μοντιλιάνι με συμπαραγωγούς τον Αλ Πατσίνο και τον Μπάρι Ναβίντι.

Βασισμένη στο έργο του Ντάνι Μακιντάιρ και προσαρμοσμένη για τον κινηματογράφο από τους Τζέρζι και Μάρι Κρομολόφσκι η ταινία θα αφηγηθεί την ιστορία του ζωγράφου και γλύπτη στο Παρίσι το 1916. Νιώθοντας ο ίδιος αποτυχημένος, η ταινία θα επικεντρωθεί σε ένα 48ωρο της ζωής του καλλιτέχνη, το οποίο θα του αλλάξει τη ζωή και θα τον καθιερώσει στο καλλιτεχνικό στερέωμα ως έναν από τους μεγαλύτερους ζωγράφους.

