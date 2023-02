Οι φήμες για την υγεία του Χαλκ Χόγκαν, ανησύχησαν τους οπαδούς του θρυλικού παλαιστή των ΗΠΑ, αλλά ο ίδιος διέψευσε ουσιαστικά τα πάντα με ένα νέο video που έχει γίνει viral στα social media.

Ο φίλος του Χαλκ Χόγκαν και ολυμπιονίκης της πάλης, Κερτ Άνγκλ ήταν αυτός που “φούντωσε” τα σενάρια για τον παλαίμαχο Αμερικανό σούπερ σταρ του WWE, αποκαλύπτοντας πρόσφατα, ότι «ο Χόγκαν έκανε ξανά επέμβαση στην πλάτη του και του έκοψαν τα νεύρα από το κάτω μέρος του σώματός του».

Υποστήριξε μάλιστα ότι «δεν μπορεί να νιώσει το κάτω μέρος του σώματός του», γεγονός που “μεταφράστηκε” ως παράλυση από πολλά ΜΜΕ στις ΗΠΑ. Στο νέο video όμως, ο Χόγκαν εμφανίζεται να πατάει κανονικά στα πόδια του και σχεδόν να… χορεύει, σημειώνοντας πάντως ότι νιώθει λίγο πόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χόγκαν έχει αναγκαστεί να κάνει μία σειρά από χειρουργεία για να αντιμετωπίσει προβλήματα στο σώμα του, από τα χρόνια που πέρασε ως παλαιστής.

Hulk Hogan seems to be moving around well. pic.twitter.com/NuMfhkK3To