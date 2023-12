Ο Χιου Γκραντ δωρίζει 20.000 λίρες στον «πιο ευγενικό υδραυλικό της Βρετανίας»! Αποδέκτης της γενναιοδωρίας του διάσημου ηθοποιού και της συζύγου του Άννας, είναι ο 55χρονος Τζέιμς Άντερσον.

Έκπληκτος ο υδραυλικός Τζέιμς Άντερσον – πρόσωπο της ημέρας στη Βρετανία – αποκάλυψε πως έλαβε από τον Χιου Γκραντ και τη σύζυγό του Άννα το εκπληκτικό ποσό των 20.000 λιρών ως ένα «υπέροχο χριστουγεννιάτικο δώρο».

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 55χρονος υδραυλικός από το Μπέρνλι του Λανκασάιρ, παρέχει δωρεάν εργασία σε ηλικιωμένους και ανάπηρους πελάτες.

Ο διάσημος 63χρονος ηθοποιός και η 40χρονη σύζυγός του είχαν κάνει τη δωρεά των 20.000 λιρών στη φιλανθρωπική του οργάνωση DEPHER.

«Αυτή η υπέροχη και ταπεινή δωρεά των 20.000 λιρών θα δώσει ελπίδα σε χιλιάδες ανθρώπους, οικογένειες και παιδιά. Και οι δύο έχουν το σεβασμό και την αγάπη μας», έγραψε στο X πρώην Twitter ο Άντερσον.

