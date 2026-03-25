Ο Χρήστος Δημόπουλος για το παιδί που τον συγκλόνισε: «Εκεί πάγωσα και έκοψα το γύρισμα, δεν ήξερα τι να πω»

Ο Χρήστος Δημόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στο Reader και μίλησε τόσο για τις δημοφιλείς παιδικές εκπομπές που παρουσίασε στην ΕΡΤ, όσο και για τα παιδιά που τον συγκίνησαν στα γυρίσματα. Παραδέχτηκε πως μια φορά αναγκάστηκε να σταματήσει το γύρισμα, επειδή δεν ήξερε πως έπρεπε να διαχειριστεί την κατάσταση.

Ο Χρήστος Δημόπουλος ανέφερε πως: «Ένα παιδί που έχει μείνει πολύ έντονα, δεν ήταν ένα παιδί που είχα στο στούντιο αλλά ένα παιδί που μου είχε γράψει ένα γράμμα. Έλεγε: “οι γονείς μου έχουν χωρίσει αλλά όταν σας βλέπω το ξεχνάω”. Εκεί εγώ έγινα λιώμα. Καταλαβαίνεις τι σχέση μπορεί να έχει ένα παιδί με ένα πρόσωπο που το έχει δει στην τηλεόραση. Σκέφτηκα ότι κάπου αξίζει τον κόπο όλο αυτό. Υπήρξαν παιδιά που ήρθαν στην εκπομπή και με συγκλόνισαν» ανέφερε ο παρουσιαστής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια δήλωσε ότι «Ποτέ δεν κάναμε προετοιμασία του γυρίσματος, δεν ρωτούσα τους γονείς να μου πουν τα χαρακτηριστικά του ή αν έχει κάποια δεξιότητα. Βγαίνω, έχω ένα παιδάκι δίπλα μου και του λέω: “Ο πατέρας σου τι δουλειά κάνει;” και μου είπε πως έχει πεθάνει. Εκεί πάγωσα και έκοψα το γύρισμα.

Στις 2.000 εκπομπές να το έχω κόψει 3 φορές και αυτό όχι επειδή έκανε λάθος το παιδί αλλά εγώ ήμουν ανήμπορος να αντιμετωπίσω αυτήν την κατάσταση. Δεν ήξερα τι να πω. Το παιδάκι προφανώς είχε δουλέψει με τον εαυτό του, τα είχε βάλει στη σειρά και πορευόταν στη ζωή του χωρίς τον πατέρα του. Αλλά εμένα αυτό με άφησε ανέτοιμο να αντιδράσω».

«Είχε έρθει ένα παιδάκι που το έφεραν οι γονείς του για να βγει στην εκπομπή αλλά είχε καρκίνο. Ήταν ένα μικρό κοριτσάκι με μία μπαντάνα στο κεφάλι, γιατί έκανε τις χημειοθεραπείες του και είχε χάσει τα μαλλάκια του. Το κάθισα το παιδί δίπλα μου και αυτή δεν απαντούσε. Τη ρώτησα πως τη λένε, τι έκανε σήμερα, αν θυμάται τι έφαγε για πρωινό και δεν μιλούσε. Σκεφτόμουν τι να κάνω.

Κάποια στιγμή, σκέφτομαι και πέφτω από το καρεκλάκι μου κατά γης και το παιδάκι άρχισε να χαμογελάει. Εκεί έσπασε ο πάγος και αρχίσαμε να κάνουμε μια συζήτηση και πήγε καλά. Έφυγε το παιδάκι, πήγα σε μια γωνία και έκλαιγα με λυγμούς 20 λεπτά από την ένταση που είχα, για να αντιμετωπίσω ένα παιδάκι που ήξερα ότι ήταν στο τέλος» είπε καταληκτικά ο Χρήστος Δημόπουλος.