Lifestyle

Ζωή Παπαδοπούλου: Δεν είχα στο μυαλό μου να γίνω μαμά, μου το ξύπνησε ο σύζυγός μου

«Είχα πάρει την απόφαση με τον Θοδωρή να μην μπω στη διαδικασία εξωσωματικής» εξομολογείται η Ζωή Παπαδοπούλου
Ζωή Παπαδοπούλου
Ζωή Παπαδοπούλου / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Για το κεφάλαιο της μητρότητας αλλά και για τις δυο αποβολές που είχε σε προηγούμενες εγκυμοσύνες της μίλησε, μεταξύ άλλων, η Ζωή Παπαδοπούλου στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στη Νίνα Κασιμάτη και το νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Μαμα-δες” στην ΕΡΤ.

«Δεν είχα στο μυαλό μου να γίνω μαμά. Μου το ξύπνησε ο σύζυγός μου. H πρώτη μέρα στο σπίτι με το μωρό είναι ένα τελείως καινούργιο κεφάλαιο. Είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να συμβεί στη ζωή ενός ανθρώπου αλλά ταυτόχρονα και ό,τι πιο δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο και πολύ μεγάλη ευθύνη» υπογράμμισε, αρχικά, η γοητευτική τραγουδίστρια.

«Ο Θοδωρής είναι μέσα σε όλο από το πρώτο λεπτό. Αν δεν ήταν έτσι δε ξέρω πως θα μπορούσα να το διαχειριστώ όλο αυτό. Το ότι γίνεται φυσικά χωρίς να χρειαστεί να ειπωθεί το οτιδήποτε, είναι μεγάλο δώρο».

«Είχα πάρει την απόφαση με τον Θοδωρή να μην μπω στη διαδικασία εξωσωματικής. Προέκυψαν δυο εγκυμοσύνες φυσικά και φυσικά έφυγαν. Ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Ειδικά στη δεύτερη, επειδή είχαμε ακούσει και καρδούλα, είπα ότι δε θα ξαναπροσπαθήσω» πρόσθεσε, επίσης, η Ζωή Παπαδοπούλου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.

«Έχω ενοχές για πολλά πράγματα που κάνω ως μαμά και για πράγματα που δεν κάνω… Είμαι παρούσα όσο μπορώ ψυχή και σώμα, με τα χιλιάδες λάθη μου και με κάτι που μπορεί να της δίνω μέσα στη μέρα και να είναι όπλο της» ανέφερε σε άλλο σημείο η Ζωή Παπαδοπούλου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
156
109
107
90
65
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Προεδρική υποδοχή των BTS στο Μεξικό – Λαοθάλασσα 50.000 έξω από το Εθνικό Παλάτι για το συγκρότημα
Σύμφωνα με την δισκογραφική εταιρεία του συγκροτήματος, το Μεξικό είναι η πέμπτη μεγαλύτερη αγορά για τη μουσική K-pop, με τους BTS να είναι το πιο διάσημο συγκρότημα του είδους
Θαυμάστριες των BTS στο Μεξικό
Newsit logo
Newsit logo