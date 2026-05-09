Ζωή Παπαδοπούλου: Δεν είχα στο μυαλό μου να γίνω μαμά, μου το ξύπνησε ο σύζυγός μου

Για το κεφάλαιο της μητρότητας αλλά και για τις δυο αποβολές που είχε σε προηγούμενες εγκυμοσύνες της μίλησε, μεταξύ άλλων, η Ζωή Παπαδοπούλου στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στη Νίνα Κασιμάτη και το νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Μαμα-δες” στην ΕΡΤ.

«Δεν είχα στο μυαλό μου να γίνω μαμά. Μου το ξύπνησε ο σύζυγός μου. H πρώτη μέρα στο σπίτι με το μωρό είναι ένα τελείως καινούργιο κεφάλαιο. Είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να συμβεί στη ζωή ενός ανθρώπου αλλά ταυτόχρονα και ό,τι πιο δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο και πολύ μεγάλη ευθύνη» υπογράμμισε, αρχικά, η γοητευτική τραγουδίστρια.

«Ο Θοδωρής είναι μέσα σε όλο από το πρώτο λεπτό. Αν δεν ήταν έτσι δε ξέρω πως θα μπορούσα να το διαχειριστώ όλο αυτό. Το ότι γίνεται φυσικά χωρίς να χρειαστεί να ειπωθεί το οτιδήποτε, είναι μεγάλο δώρο».

«Είχα πάρει την απόφαση με τον Θοδωρή να μην μπω στη διαδικασία εξωσωματικής. Προέκυψαν δυο εγκυμοσύνες φυσικά και φυσικά έφυγαν. Ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Ειδικά στη δεύτερη, επειδή είχαμε ακούσει και καρδούλα, είπα ότι δε θα ξαναπροσπαθήσω» πρόσθεσε, επίσης, η Ζωή Παπαδοπούλου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.

«Έχω ενοχές για πολλά πράγματα που κάνω ως μαμά και για πράγματα που δεν κάνω… Είμαι παρούσα όσο μπορώ ψυχή και σώμα, με τα χιλιάδες λάθη μου και με κάτι που μπορεί να της δίνω μέσα στη μέρα και να είναι όπλο της» ανέφερε σε άλλο σημείο η Ζωή Παπαδοπούλου.