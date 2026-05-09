Προεδρική υποδοχή των BTS στο Μεξικό – Λαοθάλασσα 50.000 έξω από το Εθνικό Παλάτι για το συγκρότημα

Το supergroup της K-pop, BTS συναντήθηκε με την πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, στο Εθνικό Παλάτι στην Πόλη του Μεξικού και χαιρέτησε το κοινό από το μπαλκόνι του μεγάρου πριν από τις συναυλίες του στη μεξικανική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του “ARIRANG”.

Η Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία επιβεβαίωσε την επίσκεψη κατά τη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης Τύπου νωρίτερα την περασμένη Τετάρτη (06-05-2026), περιέγραψε τους BTS ως ένα συγκρότημα που «μεταφέρει πάντα μηνύματα φιλίας, ειρήνης και αγάπης».

Η συνάντηση την Τετάρτη είχε πρόσθετο βάρος δεδομένης της μακροχρόνιας υποστήριξης της προέδρου προς το συγκρότημα. Τον Ιανουάριο, χαιρέτισε την επιβεβαίωση των ημερομηνιών των τριών συναυλιών των BTS στην Πόλη του Μεξικού, χαρακτηρίζοντάς την «ιστορική στιγμή» και σημειώνοντας πόσο καιρό περίμεναν οι νεότεροι Μεξικανοί τις εμφανίσεις τους.

Περίπου 50.000 θαυμαστές συγκεντρώθηκαν έξω από το Εθνικό Παλάτι, κρατώντας πανώ που έγραφαν «Οι BTS θα είναι πάντα στην καρδιά του Μεξικού» και «Καλώς ήρθατε στο Μεξικό». Μερικοί μάλιστα συγκινήθηκαν μέχρι δακρύων στη θέα του συγκροτήματος.

Απευθυνόμενα στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην κεντρική πλατεία του Μεξικό, τα μέλη του νοτιοκορεατικού συγκροτήματος μίλησαν στα ισπανικά και τα αγγλικά προκαλώντας χειροκροτήματα και χαμόγελα.

Ο RM ήταν ο πρώτος που πήρε το μικρόφωνο για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη των Μεξικανών θαυμαστών τους σε ένα σύντομο μήνυμα. «Σας ευχαριστούμε πολύ που μας καλωσορίσατε» είπε σε ένα μείγμα ισπανικών και αγγλικών. «Ανυπομονούμε για την αυριανή συναυλία στη σκηνή. Ας διασκεδάσουμε μαζί! Σας αγαπάμε. Σας ευχαριστούμε».

«Γεια σας. Δεν μιλάω πολύ καλά ισπανικά, αλλά θα προσπαθήσω» είπε ο V. «Μας έχετε λείψει. Μας έχει λείψει πολύ το Μεξικό. Η ενέργεια εδώ είναι απίστευτη. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας αγαπάτε τόσο πολύ» πρόσθεσε διαβάζοντας το μήνυμα στα ισπανικά από το κινητό του.

«Τους έχω ήδη πει ότι πρέπει να επιστρέψουν του χρόνου» είπε η πρόεδρος του Μεξικού σε ένα πολύ σύντομο μήνυμα προς το πλήθος, μεταφέροντας την επιθυμία πολλών να δουν τους BTS να εμφανίζονται σε μια δωρεάν συναυλία στην πλατεία Zócalo.

Σύμφωνα με το AFP, ο ενθουσιασμός για τις συναυλίες ήταν έκδηλος στους δρόμους της μεξικανικής πρωτεύουσας. Οι θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στην Paseo de la Reforma σε εκδήλωση στην οποία χόρευαν με τραγούδια των BTS και έκαναν προσωρινά τατουάζ πριν από τις συναυλίες.

«Διοργανώνουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις για να προετοιμαστούμε συναισθηματικά και ψυχολογικά» φέρεται να είπε η Jude Pelaez, μία από τις συμμετέχουσες. «Αυτό κάνει το Μεξικό διαφορετικό» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την εταιρεία του συγκροτήματος BigHit Music, το Μεξικό είναι η πέμπτη μεγαλύτερη αγορά για τη μουσική K-pop, με τους BTS να είναι το πιο διάσημο συγκρότημα K-pop στη χώρα. Η πρώτη συναυλία των BTS στο Μεξικό ήταν στις 7 Μαϊου και ακολουθούν οι εμφανίσεις τους σήμερα και αύριο.