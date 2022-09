Ο Ζακ Έφρον μίλησε για την κατάθλιψη από την οποία έπασχε όταν προετοιμάζονταν για τον ρόλο του στο Baywatch. Ωστόσο, σαν να μην έφτανε αυτό, ο ηθοποιός αποκάλυψε και τις κρίσεις αγοραφοβίας από τις οποίες υποφέρει.

«Απλώς δεν βγαίνω έξω», είπε ο Ζακ Έφρον. «Άνθρωποι σε μεγάλες ομάδες, μου πυροδοτούν την αγοραφοβία μου» πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Αν και ο Ζακ Έφρον δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις φοβίες του αυτές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, όπως επισήμανε το περιοδικό «Men’s Health», πολλές είναι οι διασημότητες που κατά καιρούς έχουν αποκαλύψει ότι υποφέρουν από αγοραφοβία μεταξύ αυτών η Κιμ Μπέισινγκερ και ο Ντόνι Όζμοντ.

The actor said he's speaking out about it now not to complain, but to let people know how devastating the process was for him https://t.co/jlAP4stavL