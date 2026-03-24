Οδυσσέας Σταμούλης για τον θάνατο του 11χρονου γιου του: Όλα περνούν από το μυαλό, δεν υπάρχουν απαντήσεις

Ο Οδυσσέας Σταμούλης παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Ντάφλο. Μίλησε για την απώλεια του γιου του, το καλοκαίρι του 2023 και για τη στήριξη της συζύγου του, που του δίνει δύναμη στην καθημερινότητά του. Ο ηθοποιός ανέφερε πως δυσκολεύεται να κατανοήσει τις δυσκολίες που του συνέβησαν και καλείται να διαχειριστεί. Ο θάνατος του γιου του τον συνέτριψε. Στιγμάτισε τη ζωή του. Από εκείνη τη μέρα, όλα είναι πιο δύσκολα για τον ίδιο.

Ο Οδυσσέας Σταμούλης παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Κωνσταντίνα Κονταρίνη, με πολιτικό γάμο στις 12 Οκτωβρίου 2025. Δυο χρόνια μετά τον θάνατο του γιου του. Το 11χρονο παιδί του ηθοποιού πνίγηκε το καλοκαίρι του 2023 σε παραλία στους Φούρνους Ικαρίας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το ανήλικο αγόρι είχε πάει για μπάνιο στη θάλασσα, αλλά χάθηκαν τα ίχνη του και εντοπίστηκε αργότερα χωρίς τις αισθήσεις του.

«Η σύζυγός μου κατανοεί το πρόγραμμά μου, συνήθως είναι μαζί μου. Αν δεν είχαμε ο ένας τον άλλο δεν θα κάναμε τίποτα. Είμαστε πολύ καλά, περνάμε πολύ ωραία ο ένας με τον άλλο», είπε αρχικά ο Οδυσσέας Σταμούλης.

Σε ερώτηση για τις δυσκολίες που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια, μετά την απώλεια του γιου του, ο Οδυσσέας Σταμούλης σημείωσε: «Όλα περνάνε από το μυαλό σου, δεν υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά. Οι δύσκολες καταστάσεις που μου έχουν συμβεί είναι πέρα από την κατανόησή μου. Πλέον προτεραιότητα στη ζωή μου είναι η γαλήνη».

«Αν ήμουν πιο καταξιωμένο συνάδελφος θα σου έλεγα ότι στην τηλεόραση έχει όλη μέρα σκουπίδια. Τώρα όμως, δεν θα σου πω αυτό. Ο καθένας βλέπει αυτό που θέλει. Θαυμάζω συναδέλφους που ενώ κάθε χρόνο έχουν 2-3 σήριαλ, βρίζουν συνέχεια την τηλεόραση», απάντησε ο Οδυσσέας Σταμούλης σε ερώτηση για τα τηλεοπτικά προγράμματα.