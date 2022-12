Οι Arctic Monkeys επιστρέφουν μετά από 4 χρόνια στην Αθήνα. Η μεγάλη συναυλία τους θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουλίου με τους ροκ ήχους να ακούγονται δυνατά στην σκηνή του Release Athens.

Όσοι θα απολαύσουν τον Άλεξ Τέρνερ και την παρέα του στην καλοκαιρινή τους συναυλία, θα έχουν την ευκαιρία να περιπλανηθούν στους ήχους του «The Car», του νέου δίσκου και άλλων αγαπημένων τραγουδιών των Arctic Monkeys, όπως το «505», «R U Mine?», «Do I Wanna Know?», «Star Treatment» και «Why’d You Only Call Me When You’re High?»

Πριν από τους Arctic Monkeys στη σκηνή θα ανέβουν οι Hives για να ξυπνήσουν μνήμες από τα 00s, αλλά και ο Willie J Haley, ένας νέος Βρετανός μουσικός που έρχεται από την Οξφόρδη.