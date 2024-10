Οι αποκαλύψεις της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ για τον Μάικλ Τζάκσον: «Ήταν παρθένος στα 35 του»

Τα απομνημονεύματα της Lisa Marie Presley έκανε βιβλίο η πολυαγαπημένη κόρη της και εγγονή του θρυλικού Elvis Presley, στο οποίο αποκαλύπτει μυστικά για τον πρώην σύζυγο της μητέρας της, Michael Jackson.

H κόρη του Elvis Presley και της Priscilla Presley έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2023, όμως άφησε πίσω της μερικές κασέτες, στις οποίες έκανε διάφορες αποκαλύψεις. Η κόρη της Lisa Marie Presley, τις μετέτρεψε σε βιβλίο με τίτλο «From Here to the Great Unknown», στο οποίο η Riley Keough έγραψε στοιχεία για τον γάμο της μητέρας της με τον θρυλικό Michael Jackson.

Η εκλιπούσα κόρη του «βασιλιά» Έλβις ήταν ζευγάρι με τον σταρ της ποπ, όταν εκείνη ήταν 26 ετών και εκείνος 35. Παντρεύτηκαν στις 26 Μαΐου του 1994, μόλις 20 μέρες μετά το διαζύγιο της Πρίσλεϊ με τον Ντάνι Κίου.

«Μου είχε πει ότι ήταν ακόμα παρθένος. Πιστεύω ότι είχε φιλήσει τον Τέιτουμ Ο’Νιλ κι είχε κάτι με την Μπρουκ Σιλντς, το οποίο δεν ήταν σαρκικό, είχαν δώσει μόνο ένα φιλί. Είπε επίσης, ότι η Μαντόνα είχε προσπαθεί να συνδεθεί μαζί του μια φορά ερωτικά, αλλά δεν συνέβη τίποτα», αναφέρει.

Lisa Marie Presley Book Reveals Michael Jackson Was ‘Still a Virgin’ at 35 When They Dated: ‘I Was Terrified’ pic.twitter.com/iro4BNHbSu — People (@people) October 8, 2024

Στη συνέχεια, προσθέτει: «Ήμουν τρομοκρατημένη, γιατί δεν ήθελα να κάνω κάποια λάθος κίνηση. Όταν αποφάσισε να με φιλήσει για πρώτη φορά, το έκανε εκείνος. Υποκινούσε τα πάντα. Όταν ξεκίνησαν να συμβαίνουν παραπάνω πράγματα, σοκαρίστηκα. Είχα σκεφτεί ότι δεν θα κάναμε τίποτα μέχρι να παντρευτούμε, αλλά μου είπε “δεν θέλω να περιμένω”».

Τέλος, είπε για το ειδύλλιό τους: «Ήμουν πραγματικά τόσο χαρούμενη. Ποτέ ξανά δεν ήμουν τόσο χαρούμενη».

Το βιβλίο «From Here to the Great Unknown», κυκλοφόρησε σήμερα Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2024.