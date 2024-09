Οι σειρές που πρέπει να δείτε αν λατρέψατε τους «Peaky Blinders»

Mετά από έξι επιτυχημένους κύκλους, η αγαπημένη σειρά «Peaky Blinders», που προβαλλόταν από το Netflix, θα μεταφερθεί στην μεγάλη οθόνη.

Η πολυαναμενόμενη ταινία θα φέρει, όπως είναι φυσικό, την υπογραφή του Στίβεν Νάιτ, ο οποίος σημειώνει ότι το καστ είναι «συγκλονιστικό», ενώ τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα.

Δεν ξέρουμε ακόμα πόσα πακέτα τσιγάρα θα χρειαστεί να καπνίσει στην επερχόμενη spin-off ταινία ο βραβευμένος με Όσκαρ Ά’ Ανδρικού Ρόλου, Κίλιαν Μέρφι, που υποδύεται τον Τόμι Σέλμπι.

Ωστόσο, υπάρχουν εννιά σειρές που μπορείτε να δείτε, αν λατρέψατε την περίφημη βρετανική σειρά.

The Wire

Η δραματική σειρά “The Wire” του HBO φέρει την υπογραφή του δημοφιλούς συγγραφέα και δημοσιογράφου, Ντέιβιντ Σάιμον. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στις 2 Ιουνίου 2002 και ολοκληρώθηκε στις 9 Μαρτίου 2008, αποτελούμενη από 60 επεισόδια και 5 κύκλους. Ο Σάιμον έχει αναφέρει ότι η σειρά είναι βασισμένη στις εμπειρίες του φίλου του, συγγραφέα και καθηγητή σε σχολείο, Εντ Μπερνς.

Η σειρά εστιάζει στην σχέση των πολιτών και των εγκληματιών με την επιβολή του νόμου.

Ο κάθε κύκλος εξετάζει αυτό το θέμα από μια διαφορετική οπτική γωνία: το εμπόριο ναρκωτικών, το σύστημα του λιμανιού και τους λιμενεργάτες, την διεφθαρμένη κυβέρνηση της πόλης, το σύστημα εκπαίδευσης στην πόλη και την δημοσιογραφία στον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο και τον πέμπτο κύκλο αντίστοιχα.

Οι χαρακτήρες είναι πάρα πολλοί και τους υποδύονται κυρίως άγνωστοι (την περίοδο που εμφανίστηκαν στην σειρά) ηθοποιοί ή πραγματικοί εγκληματίες, πολιτικοί, αστυνομικοί ή απλοί πολίτες από την Βαλτιμόρη.

Boardwalk of Empire

Η σειρά «Boardwalk of Empire» έκανε πρεμιέρα στο HBO στις 19 Σεπτεμβρίου 2010 και ολοκληρώθηκε σε 56 επεισόδια και 5 σεζόν στις 26 Οκτωβρίου 2014. Βασίζεται στο βιβλίο «Boardwalk Empire: The Birth, High Times and Corruption in Atlantic City». Έτσι, η σειρά διαδραματίζεται στο Ατλάντικ Σίτι την εποχή της Ποτοαπαγόρευσης (1920) και εστιάζει στην ζωή του Νάκι Τόμσον (Στιβ Μπουσέμι), ενός διεφθαρμένου πολιτικού που αποκτά φήμη και επιρροή μέσα από τις επαφές του με γκάγκστερς, αστυνομικούς και άλλους πολιτικούς, από το Σικάγο μέχρι την Νέα Υόρκη.

Ο Τόμσον απεικονίζεται ως αδίστακτος και διπρόσωπος, ενώ δείχνει την καλή του πλευρά στους ψηφοφόρους και στους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά του. Το πρώτο επεισόδιο σκηνοθέτησε ο Μάρτιν Σκορτσέζε, ενώ η σειρά έχει λάβει πολλά βραβεία και υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων βραβείων Έμμυ και Χρυσών σφαίρων.

Mad Men

Η σειρά Mad Men βασίζεται στη μη πραγματική διαφημιστική εταιρία Sterling Cooper η οποία βρίσκεται στη Λεωφόρο Μάντισον της Νέας Υόρκης. Ακολουθεί κυρίως τη ζωή του πρωταγωνιστή Don Draper (Jon Hamm). Η σειρά έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές για την αυθεντική αναπαράσταση της Αμερικής του 1960 και της μεταβαλλόμενης κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, επιδιώκει να δείξει τη μετάβαση από την πιο συντηρητική δεκαετία του ’60 προς την πιο προοδευτική δεκαετία του ’70, αγγίζοντας ποικίλα θέματα, όπως η πάλη ενός ανθρώπου για την αναζήτηση της ταυτότητας του, το γυναικείο ζήτημα, το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα με φόντο ιστορικά γεγονότα της εποχής. Έχει βραβευθεί με εννέα Βραβεία Έμμυ και πέντε Χρυσές Σφαίρες.

Ripper Street

Το Ripper Street είναι μια δραματική σειρά μυστηρίου που διαδραματίζεται στο Γουάιτσαπελ του ανατολικού Λονδίνου με πρωταγωνιστές τους Matthew Macfadyen, Jerome Flynn, Adam Rothenberg και MyAnna Buring. Η σειρά ξεκινά τον Απρίλιο του 1889, πέντε μήνες από την τελευταία δολοφονία του Τζακ του Αντεροβγάλτη. Όταν αυξάνεται ο αριθμός των δολοφονημένων γυναικών στους δρόμους, οι αστυνομικές αρχές αναρωτιούνται αν ο διαβόητος δολοφόνος επέστρεψε.

Την εξιχνίαση των υποθέσεων αναλαμβάνει ο Έντμουντ Ρέιντ, τον οποίο υποδύεται ο Μάθιου Μακφέιντεν. Για να λύσει το μυστήριο, συνεργάζεται με τον ντετέκτιβ Μπένετ Ντρέικ (Τζερόμ Φλιν) και τον πρώην χειρουργό του Αμερικανικού Στρατού, Χόμερ Τζάκσον (Άνταμ Ρόδενμπεργκ).

Taboo

Το 1814, ο τυχοδιώκτης και επιχειρηματίας James Delaney (Tom Hardy) επιστρέφει στην Αγγλία έχοντας περάσει δώδεκα χρόνια στην Αφρική για να εκδικηθεί για τον θάνατο του πατέρα του.

Το Taboo εξερευνά τη σκοτεινή πλευρά του Λονδίνου του 19ου αιώνα με την πολιτική και επιχειρηματική διαφθορά, τις εγκληματικές συμμορίες και την δυστυχία της εργατικής τάξης.

Sopranos

Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο HBO στις 10 Ιανουαρίου 1999 και ολοκληρώθηκε σε 86 επεισόδια στις 10 Ιουνίου 2007, ενώ θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές στην αμερικανική τηλεόραση. Βασισμένη σε κλασικές ταινίες μαφίας όπως «Ο Νονός» ή το «Τα καλά παιδιά», διηγείται την ιστορία μιας οικογένειας στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ.

Ο πατέρας, Τόνι Σοπράνο (Τζέιμς Γκαντολφίνι), ανήκει σε μια οργάνωση της μαφίας και στο μεγαλύτερο μέρος της σειράς είναι ο «Κάπο», το αφεντικό. Σε όλη τη διάρκεια της σειράς ισορροπεί ανάμεσα σε δουλειά, οικογένεια και του ψυχικού του κόσμου προσπαθώντας ταυτόχρονα να είναι καλός σύζυγος, πατέρας, σκληρό αφεντικό και ευαίσθητος ασθενής που ψάχνει λύση στα προβλήματα του.

Sons of Anarchy

Το Sons of Anarchy είναι δραματική σειρά που δημιουργήθηκε από τον Κερτ Σάτερ και έκανε πρεμιέρα το 2008 στο τηλεοπτικό κανάλι FX, ενώ ολοκληρώθηκε μετά από επτά κύκλους, το 2014. Η ιστορία αφορά μία παράνομη λέσχη μοτοσικλετιστών της Καλιφόρνια. Πρωταγωνιστεί ο Τσάρλι Χάναμ που υποδύεται τον Τζάκσον “Τζαξ” Τέλερ,αντιπρόεδρο της λέσχης.

Σε κάθε σεζόν εξελίσσονται παράλληλες ιστορίες που αφορούν την προσωπική και οικογενειακή ζωή του Jackson “Jax” Teller καθώς και της λέσχης. Τα μέλη της λέσχης (SAMCRO) εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο όπλων, αντιμετωπίζοντας αντίπαλες συμμορίες.

Penny Dreadful

To «Penny Dreadful» είναι μια τηλεοπτική σειρά τρόμου, η οποία δημιουργήθηκε για λογαριασμό του Showtime από τον σκηνοθέτη Τζον Λόγκαν. Ο τίτλος παραπέμπει στα penny dreadfuls, ένα είδος βρετανικών δημοσιευμάτων του 19ου αιώνα με μακάβριο και εντυπωσιακό θέμα.

Η σειρά αξιοποιεί πολλούς χαρακτήρες από τη μυθοπλασία της Ιρλανδίας και της Βρετανίας του 19ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένων των Ντόριαν Γκρέυ από το βιβλίο «Το Πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέυ» του Όσκαρ Ουάιλντ, Μίνα Χάρκερ και Άμπραχαμ Βαν Χέλσινγκ από το «Δράκουλας» του Μπραμ Στόκερ, και τους Βίκτορ Φρανκενστάιν και το τέρας του από το «Φρανκενστάιν» της Μαίρη Σέλλεϋ. Στο επίκεντρο των ιστοριών βρίσκεται ένας ντετέκτιβ, ο οποίος ερευνά μια σειρά από ανεξήγητα γεγονότα.

Breaking Bad

Η προβολή της δραματικής σειράς ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου 2008 και ολοκληρώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2013, μετά από πέντε κύκλους επεισοδίων. Η σειρά λαμβάνει χώρα στην Αλμπουκέρκη στο Νέο Μεξικό. Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από τον Γουόλτερ Γουάιτ (Μπράιαν Κράνστον), έναν ευφυή χημικό που έχει καταλήξει να ζει φτωχικά, εργαζόμενος στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το ποτήρι γι΄ αυτόν ξεχειλίζει όταν διαγιγνώσκεται με προχωρημένο καρκίνο πνευμόνων, με τα έξοδα της θεραπείας να είναι απαγορευτικά για το νοικοκυριό του.

Με το τέλος της ζωής του πλέον ορατό, καταρρέει και αποφασίζει να προσεγγίσει τον πρώην μαθητή του και μικρέμπορο ναρκωτικών, Τζέσι Πίνκμαν (Άαρον Πολ), προκειμένου να φτιάξει ναρκωτικά (μεθαμφεταμίνη) κρυφά από την οικογένειά με στόχο να εξασφαλίσει το οικονομικό μέλλον της οικογενείας του.