Όσκαρ 2024: Σε ποιες streaming πλατφόρμες μπορείτε να δείτε όλες τις φετινές υποψήφιες ταινίες των βραβείων

Κορυφώνεται ο οσκαρικός πυρετός καθώς σε δύο περίπου βδομάδες, και συγκεκριμένα στις 10 Μαρτίου 2024, φτάνει η μεγάλη βραδιά απονομής των Όσκαρ, όπου θα μάθουμε ποιες ταινίες θα βγάλουν νικητή, ποιοι θα φύγουν με το χρυσό αγαλματίδιο ανά χείρας και ποιοι… με άδεια χέρια.

Η αντίστροφη μέτρηση για τα 96ά βραβεία Όσκαρ έχει ξεκινήσει και επίσημα μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα φετινά βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και ταινίες, ηθοποιοί, σκηνοθέτες και απανταχού συντελεστές είναι σε θέσεις μάχης.

Υπενθυμίζεται ότι στα φετινά Όσκαρ το «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν κυριαρχεί με 13 υποψηφιότητες.

Η φετινή τελετή θα έχει και άρωμα Ελλάδας καθώς ο Γιώργος Λάνθιμος με το «Poor Things» βρίσκεται υποψήφιος σε 11 κατηγορίες, ενώ και ο ελληνικής καταγωγής Αλεξάντερ Πέιν με το «The Holdovers» έχει συγκεντρώσει 5 υποψηφιότητες και θεωρείται φαβορί σε μερικές από αυτές τις κατηγορίες.

Επομένως, σε 15 μέρες από τώρα θα ξέρουμε τους μεγάλους νικητές της βραδιάς αλλά μέχρι τότε, μέχρι την φαντασμαγορική τελετή στο Dolby Theatre Hollywood στο Λος Άντζελες, με οικοδεσπότη τον Τζίμι Κίμελ, υπάρχει χρόνος ώστε να δείτε όσες περισσότερες από τις υποψήφιες ταινίες θέλετε και αντέχετε.

Δεν προλάβατε να πάτε να τις δείτε στον κινηματογράφο; Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, καθώς μπορείτε να παρακολουθήσετε αρκετές από τις υποψήφιες για Όσκαρ ταινίες σε συνδρομητικές πλατφόρμες, που προσφέρουν υπηρεσίες streaming, όπως Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video και Disney+ και αλλού…

Ενημερωτικά να πούμε ότι οι ταινίες: Kill A Tiger, Invincible, Knight of Fortune, Red, White & Blue, Letter to a Pig, Our Uniform, Pachyderme και War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko, επίσης υποψήφιες για Όσκαρ, δεν έχουν ελληνική διανομή μέχρι την ώρα που γράφεται αυτό το άρθρο.

Oppenheimer

Η ταινία Oppenheimer (Οπενχάιμερ) εμπνευσμένη από το βραβευμένο «Ο θρίαμβος και η τραγωδία του Ρόμπερτ Οπενχάιμερ» των Κάι Μπερντ και Μάρτιν Τζ. Σέργουιν, διηγείται τη ζωή και την κληρονομιά του Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, του πατέρα της ατομικής βόμβας.

Η ταινία με πέντε βραβεία σάρωσε στις μεγάλες κατηγορίες στις Χρυσές Σφαίρες και είναι το μεγάλο φαβορί στα φενικά Όσκαρ.

13 Υποψηφιότητες: Ταινία, Σκηνοθεσία (Κρίστοφερ Νόλαν), Α΄Ανδρικός (Κίλιαν Μέρφι), Β΄Ανδρικός (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ.), Β΄Γυναικείος (Έμιλι Μπλαντ), Διασκευασμένο Σενάριο, Φωτογραφία, Μοντάζ, Μουσική, Σκηνογραφία, Κοστούμια, Ήχος, Κομμώσεις & Μακιγιάζ

Πού μπορείς να το δεις: on demand στο Cosmote TV, από 11.03 στο Novacinema, στo Apple TV.

Poor Things

Το Poor Things σε σκηνοθεσία του Γιώργου Λάνθιμου και σενάριο του Τόνι ΜακΝαμάρα βασίζεται στο μυθιστόρημα του 1993 Χαμένα Κορμιά, και πρωταγωνιστεί η Έμα Στόουν μαζί με τους Μαρκ Ράφαλο, Γουίλεμ Νταφόε, Ράμι Γιούσεφ, Κρίστοφερ Άμποτ, και Τζέροντ Καρμάικλ.

Η πλοκή ακολουθεί μια νεαρή Βικτοριανή γυναίκα, που αφού αναστήθηκε μετά την αυτοκτονία της, το σκάει με έναν δικηγόρο και ξεκινάει ένα ταξίδι εξερεύνησης του εαυτού της.

Η ταινία ξεκινά ως μια παράλογη κωμωδία αλλά εξελίσσεται σε έναν αντισυμβατικό προβληματισμό για τη γυναικεία ελευθερία.

11 Υποψηφιότητες: Ταινία, Σκηνοθεσία (Γιώργος Λάνθιμος), Διασκευασμένο Σενάριο, Μοντάζ (Γιώργος Μαυροψαρίδης), Φωτογραφία, Α’ Γυναικείος (Έμα Στόουν), Β’ Ανδρικός (Μαρκ Ράφαλο), Σκηνογραφία, Ενδυματολογία, Μουσική, Κομμώσεις & Μακιγιάζ.

Πού μπορείς να το δεις: Στις αίθουσες, στο Novacinema από 08.03, και προσεχώς στο Disney+.

Killers of the Flower Moon

Το δυτικό θρίλερ αληθινού εγκλήματος είναι μια προσαρμογή του ομώνυμου βιβλίου του Ντέιβιντ Γκραν του 2017, το οποίο κατέγραψε τις δολοφονίες που ταλαιπώρησαν τη φυλή των Ινδιάνων Osage στην Οκλαχόμα τη δεκαετία του 1920 μετά την ανακάλυψη πετρελαίου στη γη τους.

Η υπόθεση θεωρήθηκε η πρώτη έρευνα μαζικής ανθρωποκτονίας του FBI.

10 Υποψηφιότητες: Ταινία, Σκηνοθεσία (Μάρτιν Σκορτσέζε), Α’ Γυναικείος (Λίλι Γκλάντστοουν), Β΄Ανδρικός (Ρόμπερτ Ντε Νίρο), Διασκευασμένο Σενάριο, Φωτογραφία, Μοντάζ, Σκηνογραφία, Μουσική, Ενδυματολογία, Κομμωσεις & Μακιγιάζ

Πού μπορείς να το δεις: Από 04.03 στο Novacinema, είναι διαθέσιμο στo Apple TV+.

Barbie

Η ταινία Barbie, είναι βασισμένη στη διάσημη κούκλα της Mattel που βιώνει μια πλήρη υπαρξιακή κρίση και ξεκινά ένα ταξίδι αυτο-ανακάλυψης.

Μαζί της σε αυτή τη «βόλτα» και ο αγαπημένος της Ken, τον οποίο υποδύεται ο Ράιαν Γκόσλινγκ.

8 Υποψηφιότητες: Ταινία, Β΄Ανδρικός (Ράιαν Γκόσλινγκ), Β’ Γυναικείος (Αμέρικα Φερέρα), Διασκευασμένο Σενάριο, Σκηνογραφία, Τραγούδι (διπλή υποψηφιότητα), Κοστούμια

Πού μπορείς να το δεις: On demand στο Cosmote TV, Vodafone TV (μέχρι 25.04.2024), από 09.03 στο Novacinema, είναι διαθέσιμο στo Apple TV.

Maestro

Η ταινία αποτελεί μια επιβλητική και ατρόμητη ερωτική ιστορία, εξιστορώντας το χρονικό μιας σχέσης ζωής ανάμεσα στο πολιτισμικό είδωλο Λέοναρντ Μπέρνσταϊν (Μπράντλεϊ Κούπερ) και την Φελίσια Μοντεαλέγκρε (Κάρεϊ Μάλιγκαν).

7 Υποψηφιότητες: Πρωτότυπο Σενάριο, Ήχος, Φωτογραφία, Α’ Ανδρικός (Μπράντλεϊ Κούπερ), Α’ γυναικείος (Κάρεϊ Μάλιγκαν), Ταινία, Κομμώσεις & Μακιγιάζ

Πού μπορείς να το δεις: Netflix και από 06.03 στο Novacinema.

Anatomy of a Fall

Τον τελευταίο χρόνο, η Σάντρα, μια Γερμανίδα συγγραφέας, ο Γάλλος σύζυγός της Σάμουελ και ο 11χρονος γιος τους ζουν σε μια απομακρυσμένη πόλη στις γαλλικές Άλπεις.

Όταν ο Σάμουελ βρίσκεται νεκρός στο χιόνι, έξω από το σαλέ τους, η αστυνομία αναρωτιέται αν αυτοκτόνησε ή σκοτώθηκε. Η αιτία θανάτου μένει αδιευκρίνιστη και η Σάντρα θεωρείται η η βασική ύποπτη.

5 Υποψηφιότητες: Ταινία, Σκηνοθεσία (Ζυστίν Τριετ), Α’ Γυναικείος (Σάντρα Χιούλερ), Πρωτότυπο Σενάριο, Μοντάζ

Πού μπορείς να το δεις: Προσεχώς στο Novacinema

The Holdovers

Πρόκειται για την όγδοη ταινία του δύο φορές βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη και αφηγείται την ιστορία ενός γκρινιάρη καθηγητή που τον υποδύεται ο Πολ Τζιαμάτι ο οποίος αναγκάζεται να παραμείνει στο πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών για να προσέχει μια μικρή ομάδα μαθητών που δεν μπορούν να πάνε στις οικογένειές τους.

Τελικά, θα δημιουργήσει ένα απίθανο δεσμό με έναν ευφυή φασαριόζο μαθητή και τη μαγείρισσα του σχολείου η οποία μόλις έχει χάσει το γιο της στο Βιετνάμ.

5 Υποψηφιότητες: Ταινία, Α΄Ανδρικός (Πολ Τζιαμάτι), Β΄ Γυναικείος, Πρωτότυπο Σενάριο, Μοντάζ

Πού μπορείς να το δεις: Στις αίθουσες.

American Fiction

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Τζέφερσον είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα «Erasure» του Πέρσιβαλ Έβερετ που κυκλοφόρησε το 2001.

Η ταινία «American Fiction» του Κορντ Τζέφερσον είναι μια καυστική σάτιρα που μιλά για τα στερεότυπα και τις «ταυτότητες» – φυλετικές, σεξουαλικές και άλλες – με έναν τρόπο άμεσο, αστείο και ανθρώπινο με τον Τζέφρι Ράιτ στον ρόλο ενός απογοητευμένου ακαδημαϊκού.

5 Υποψηφιότητες: Ταινία, Α΄Ανδρικός (Τζέφρι Ράιτ), Β΄Ανδρικός (Στέρλινγκ Κ. Μπράουν ), Διασκευασμένο Σενάριο, Μουσική

Πού μπορείς να το δεις: Στο Novacinema, προσεχώς στο Amazon Prime Video

The Zone of Interest

Η ταινία αφηγείται την ανατριχιαστική ιστορία του διοικητή του Άουσβιτς Ρούντολφ Χος (Rudolf Höss) και της συζύγου του Χέντβιγκ που μεγάλωσαν την οικογένειά τους σε ένα σπίτι με κήπο δίπλα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης.

5 Υποψηφιότητες: Ταινία, Διεθνής Ταινία, Σκηνοθεσία (Τζόναθαν Γκλέιζερ), Διασκευασμένο Σενάριο, Ήχος

Πού μπορείς να το δεις: Στις αίθουσες, προσεχώς σε: Novacinema, Apple TV, Amazon Prime Video.

Past Lives

Η αμερικανική αισθηματική ταινία παραγωγής 2023 σε σενάριο και σκηνοθεσία της Σελίν Σονγκ, αφηγείται την ιστορία δύο παιδικών φίλων κατά τη διάρκεια 24 ετών, ενώ επεξεργάζονται τη φύση της σχέσης τους καθώς απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον, ζώντας διαφορετικές ζωές.

Η πλοκή είναι ημιαυτοβιογραφική και εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα της ζωής της Σονγκ.

2 Υποψηφιότητες: Ταινία, Πρωτότυπο σενάριο

Πού μπορείς να το δεις: Στις αίθουσες, on demand στο Cosmote TV

The Color Purple

Η ιστορία ακολουθεί τις ζωές και τον αγώνα των μαύρων γυναικών που ζουν στον Νότο στις αρχές της δεκαετίας του 1900 με επίκεντρο μία μοναδική σχέση αγάπης και αλληλεγγύης.

Υποψηφιότητα: Β’ Γυναικείος (Ντανιέλ Μπρουκς)

Πού μπορείς να το δεις: Στις αίθουσες από 21/3

Nayd

Η ταινία «Nyad» φέρνει στο προσκήνιο την αληθινή ιστορία της 60χρονης τότε Νταϊάνα Νάιαντ και το επίτευγμά της να κολυμπήσει 110 μίλια, από την Αβάνα μέχρι τη Φλόριντα.

Υποψηφιότητες: Α’ Γυναικείος (Ανέτ Μπένινγκ), Β’ Γυναικείος (Τζόντι Φόστερ)

Πού μπορείς να το δεις: Netflix

May December

H Ελίζαμπεθ Μπέρι (Νάταλι Πόρτμαν), μια ανερχόμενη τηλεοπτική ηθοποιός, αναλαμβάνει να υποδυθεί για τις ανάγκες μιας true crime παραγωγής την Γκρέισι Άδερτον (Τζούλιαν Μουρ), μία γυναίκα που πριν από 23 χρόνια είχε προκαλέσει σάλο όταν πιάστηκε στα «πράσα» να κάνει σεξ με μαθητή της.

Υποψηφιότητες: Πρωτότυπο Σενάριο

Πού μπορείς να το δεις: Αν και παίχτηκε στο σινεμά και παρότι σε άλλες χώρες είναι κανονικά διαθέσιμη, στο ελληνικό Netflix δεν έχουμε ακόμα πρόσβαση.

Rustin

Ο Μπάγιαρντ Ράστιν ένας από τους σημαντικότερους υπερασπιστές των πολιτικών δικαιωμάτων και ο πρωτεργάτης της ιστορικής πορείας του 1963 στην Ουάσιγκτον, βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας παραγωγής του Netflix με τον τίτλο «Rustin».

Υποψηφιότητα: Α’ Ανδρικός (Κόλμαν Ντομίνγκο)

Πού μπορείς να το δεις: Netflix

El Conde

Πρόκειται για μία μαύρη κωμωδία που επικεντρώνεται στον χιλιανό δικτάτορα Αγκούστο Πινοσέτ. Ο Πινοσέτ θα μετατραπεί σε έναν αθάνατο βρικόλακα, ο οποίος έχοντας ζήσει 250 χρόνια στη γη αποφασίζει να πεθάνει.

Υποψηφιότητα: Φωτογραφία

Πού μπορείς να το δεις: Netflix

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Οι Φύλακες του Γαλαξία 3 είναι αμερικανική ταινία υπερήρωων, βασισμένη στην ομώνυμη ομάδα υπερήρωων της Marvel Comics, παραγωγής Marvel Studios και διανομής Walt Disney Studios Motion Pictures.

Αποτελεί τη συνέχεια των ταινιών Φύλακες του Γαλαξία, το 2014 και Φύλακες του Γαλαξία 2, το 2017.

Υποψηφιότητα: Οπτικά Εφέ

Πού μπορείς να το δεις: Disney+

The Boy and the Heron

Τοποθετημένη κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η ιστορία επικεντρώνεται σε ένα νεαρό αγόρι, που ανακαλύπτει ένα εγκαταλελειμμένο πύργο στη νέα του πόλη και ξεκινά μια συναρπαστική περιπέτεια σε ένα φανταστικό κόσμο, με οδηγό έναν ασημένιο ερωδιό που μπορεί να μιλάει.

Υποψηφιότητα: Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μεγάλου Μήκους

Πού μπορείς να το δεις: Στους κινηματογράφους και προσεχώς στο Apple TV.

Elemental

Σε ένα πολύπλοκο και μεγαλεπήβολο αστικό τοπίο, ζουν όλα μαζί τα στοιχεία: η φωτιά, ο αέρας, το νερό, η γη.

Ώσπου η νεαρή, ατίθαση, ευέξαπτη Φλόγα, γνωρίζει τον Νηρέα, υδάτινο ελεγκτή θετικότατων προθέσεων, διατεθειμένο να τη βοηθήσει και μοιραία πρόθυμο να την ερωτευτεί, παρότι οι δυο τους δεν μπορούν ν’ αγγιχτούν.

Πρόκειται για ένα γλυκύτατο ρομάντζο για τα ετερώνυμα που έλκονται.

Υποψηφιότητα: Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μεγάλου Μήκους

Πού μπορείς να το δεις: Στους κινηματογράφους, στο Disney+ και on demand στο Cosmote TV.

Nimona

Πρόκειται για μια ιστορία φαντασίας που λαμβάνει χώρα σε μια φουτουριστική πόλη.

Η ταινία ακολουθεί έναν επίδοξο ιππότη που ενοχοποιείται για ένα έγκλημα για το οποίο δεν είναι υπεύθυνος – και τη Νιμόνα, μια νεαρή με επαναστατικό πνεύμα που μπορεί να αλλάζει μορφή και που ζητά να γίνει η βοηθός του για να τον βοηθήσει να αποδείξει την αθωότητά του.

Υποψηφιότητα: Ταινία κινούμενων σχεδίων μεγάλου μήκους

Πού μπορείς να το δεις: Netflix

Robot Dreams

Ο φίλος μου το ρομπότ αφηγείται τις περιπέτεις αλλά και τις κακοτυχίες του σκύλου και του ρομπότ στη Νέα Υόρκη του ’80.

Υποψηφιότητα: Ταινία κινούμενων σχεδίων μεγάλου μήκους

Πού μπορείς να το δεις: Στις αίθουσες

Spider – Man: Across the Spider – Verse

Σε μια νέα συναρπαστική συνέχεια του έπους Spider-Verse, ο Μάιλς Μοράλες επιστρέφει στη δράση, έτοιμος να κατακτήσει το Μπρούκλιν. Αλλά αυτήν τη φορά, περιπλέκεται σε μια περιπέτεια που τον εκτοξεύει σε όλο το multiverse…

Υποψηφιότητα: Ταινία κινούμενων σχεδίων μεγάλου μήκους

Πού μπορείς να το δεις: Novacinema και Netflix. Διαθέσιμο ακόμα στο Apple TV

Bobi Wine

Το ντοκιμαντέρ κολουθεί τον ηγέτη της αντιπολίτευσης της Ουγκάντα, ακτιβιστή και σταρ της μουσικής Bobi Wine. Χρησιμοποίησε τη μουσική του για να πολεμήσει το καθεστώς του Yoweri Museveni, το πρόσωπο που ηγήθηκε της χώρας για 35 χρόνια

Υποψηφιότητα: Ντοκιμαντέρ

Πού μπορείς να το δεις: Hulu.

The Eternal Memory

Ένα παντρεμένο και αγαπημένο ζευγάρι, βρίσκεται μπροστά σε μία μεγάλη δοκιμασία. Εκείνη ηθοποιός και αργότερα πολιτικός, εκείνος δημοσιογράφος στην τηλεόραση.

Τώρα όμως, ένας θεματοφύλακας της συλλογικής μνήμης χάνει οριστικά τη δική του και η γυναίκα που στέκεται δίπλα του προσπαθεί να αποτρέψει όσο μπορεί το αναπόφευκτο ολίσθημά του στη λήθη.

Υποψηφιότητα: Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

Πού μπορείς να το δεις: Paramount+

20 Days in Mariupol

Μια ομάδα δημοσιογράφων του Associated Press βρίσκονται παγιδευμένοι στη Μαριούπολη από την πρώτη ημέρα της ρωσικής εισβολής.

Ανάμεσά τους και ο σκηνοθέτης, βετεράνος πολεμικός ανταποκριτής, που βρέθηκε να καταγράφει μαζί με τους συναδέλφους του εικόνες αποκάλυψης.

Υποψηφιότητα: Ντοκιμαντέρ

Πού μπορείς να το δεις: Προσεχώς Amazon Prime Video

Society of the Snow

Η ταινία με τίτλο «Society of the Snow» περιγράφει τα πραγματικά γεγονότα της συντριβής της πτήσης 571 της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουρουγουάης, στην οποία επέβαιναν κατά κύριο λόγο νεαροί φοιτητές. Οι επιζήσαντες του αεροπορικού δυστυχήματος διηγούνται πώς έγιναν κανίβαλοι για να επιβιώσουν.

Υποψηφιότητες: Διεθνής Ταινία, Μακιγιάζ/Μαλλιά

Πού μπορείς να το δεις: Netflix

Napoleon

Η ταινία, που αφηγείται την ταραχώδη, εμμονική σχέση του Ναπολέοντα με την Ιωσηφίνα και παράλληλα, τις πράξεις ενός άνδρα η δίψα του οποίου για εξουσία οδήγησε στο θάνατο περίπου 3 εκατ. στρατιώτες και πολίτες.

Υποψηφιότητες: Σκηνογραφία, Οπτικά Εφέ, Κοστούμια

Πού μπορείς να το δεις: Apple TV+, προσεχώς Amazon Prime Video.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Πρόκειται για την έβδομη ταινία «Mission: Impossible» του Τομ Κρουζ. O Ίθαν Χαντ και η IMF ομάδα του αναλαμβάνουν την πιο επικίνδυνη αποστολή της καριέρας τους: Πρέπει να εντοπίσουν ένα τρομακτικό νέο όπλο που απειλεί την ανθρωπότητα προτού αυτό πέσει στα λάθος χέρια.

Υποψηφιότητες: Οπτικά Εφέ, Ήχος

Πού μπορείς να το δεις: Apple TV, προσεχώς Amazon Prime Video

The Creator

Άνθρωποι και ρομπότ βρίσκονται σε δεκαετή πόλεμο, θύμα του οποίου έχει πέσει όλη η οικογένεια του πρώην στρατιώτη Τζόσουα.

Όταν, όμως, αυτός πληροφορείται πως η σύζυγός του μπορεί να είναι ζωντανή, αναλαμβάνει να συμμετάσχει σε μια αποστολή ανεύρεσης και καταστροφής ενός «υπέρτατου όπλου» τεχνητής νοημοσύνης.

Υποψηφιότητες: Οπτικά Εφέ, Ήχος

Πού μπορείς να το δεις: Disney+, on demand στο Cosmote TV.

Flamin’ Hot

Σε σενάριο των Λιούις Κόλικ και Λίντα Ιβέτ, η ταινία είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία του Ρίτσαρντ Μοντάνιεζ ενός επιστάτη στο εργοστάσιο της Frito-Lay στον οποίο αποδίδεται η δημιουργία των Flamin’ Hot Cheetos.

Υποψηφιότητα: Τραγούδι

Πού μπορείς να το δεις: Disney+

Golda

Η ταινία με το όνομα «Golda» εξερευνά τη ζωή της πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού του Ισραήλ από το 1969 έως το 1974, συμπεριλαμβανομένων των χρόνων του πολέμου του Γιομ Κιπούρ, μια από τις πιο σημαντικές περιόδους στα χρόνια της εξουσίας της Γκόλντα Μέιρ.

Υποψηφιότητα: Μακιγιάζ/Κομμώσεις

Πού μπορείς να το δεις: Προσεχώς στο Novacinema, Paramount+, Amazon Prime Video

Indiana Jones & The Dial of Destiny

Το 1969, ο καθηγητής αρχαιολογίας Ιντιάνα Τζόουνς είναι έτοιμος για συνταξιοδότηση, αλλά η κόρη ενός παλιού του φίλου, ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων και ένας ναζί επιστήμονας που συνεργάζεται στο αμερικανικό διαστημικό πρόγραμμα τον βάζουν σε μια τελευταία επικίνδυνη περιπέτεια.

Υποψηφιότητα: Μουσική

Πού μπορείς να το δεις: Disney+

American Symphony

Ένα πολύ προσωπικό ντοκιμαντέρ γύρω από την προσπάθεια του πολυβραβευμένου μουσικού Ζαν Μπαπτίστ να συνθέσει μια συμφωνία, την ίδια ώρα που η σύζυγός του ξεκινά θεραπείες για τον καρκίνο.

Υποψηφιότητα: Μουσική

Πού μπορείς να το δεις: Netflix

Ninety – Five Senses

Ένας κρατούμενος που έχει καταδικαστεί σε θάνατο πραγματοποιεί μια ωδή στις πέντε αισθήσεις τις οποίες σύντομα δε θα μπορεί να απολαύσει πια.

Υποψηφιότητα: Ταινία κινούμενων σχεδίων μικρού μήκους

Πού μπορείς να το δεις: MAST, Documentary+,

The After

Όταν γίνεται μάρτυρας ενός βίαιος εγκλήματος, ένας συνετριμμένος οδηγός ταξί παίρνει μία επιβάτισσα που τον αναγκάζει να δει κατάματα τη θλίψη του.

Υποψηφιότητα: Ταινία Μικρού Μήκους

Πού μπορείς να το δεις: Netflix

The Wonderful Story of Henry Sugar

Η παραγωγή μικρού μήκους του Netflix, διάρκειας μόλις 37 λεπτών, αφηγείται την ιστορία ενός πάμπλουτου άνδρα που προσπαθεί, με τη βοήθεια ενός βιβλίου, να αναπτύξει μια μοναδική ικανότητα με την προοπτική να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο την ήδη τεράστια περιουσία του.

Υποψηφιότητα: Ταινία Μικρού Μήκους

Πού μπορείς να το δεις: Netflix

Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός ορισμένων ταινιών ενδέχεται να αλλάξει τις επόμενες εβδομάδες.