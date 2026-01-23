Όσκαρ 2026: Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις και «σφαλιάρες» στις υποψηφιότητες – Εκτός Αριάνα Γκράντε και Σίνθια Έριβο, απουσία-έκπληξη για τον Πολ Μέσκαλ, ανατροπή με το F1

Κάθε χρόνο, η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των Όσκαρ λειτουργεί σαν ένας άτυπος καθρέφτης των ονείρων, των προσδοκιών αλλά και των ανατροπών του Χόλιγουντ. Και το 2026 δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Αντίθετα, ήταν μια χρονιά που άφησε αρκετούς με το βλέμμα καρφωμένο στο κενό, ενώ άλλους να χαμογελούν από εκεί που δεν το περίμεναν ούτε οι ίδιοι.

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα 98α Όσκαρ έφερε απογοήτευση σε γνωστούς ηθοποιούς, σκηνοθέτες και φιλόδοξες παραγωγές, που είχαν επενδύσει πολλά —καλλιτεχνικά και επικοινωνιακά – στην οσκαρική κούρσα. Οι προσδοκίες για μια θέση στη χρυσή πεντάδα, και ένα βήμα πιο κοντά στο πολυπόθητο αγαλματάκι, δεν επιβεβαιώθηκαν για όλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, η ταινία «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ κυριολεκτικά σάρωσε συγκεντρώνοντας εντυπωσιακές 16 υποψηφιότητες και επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην ιστορία της Ακαδημίας. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον, με 13 υποψηφιότητες. Τέσσερα Όσκαρ, Καλύτερης Ταινίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου με την Έμμα Στόουν, καθώς και μουσική και διασκευασμένο σενάριο, θα διεκδικήσει το «Bugonia», η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου.

Όμως, όσο κάποιοι θριάμβευαν, άλλοι έμεναν εκτός — και μάλιστα με τρόπο που προκάλεσε αίσθηση.

Μία από τις πρώτες μεγάλες «σφαλιάρες» ήρθε από το «Wicked», καθώς τόσο η Αριάνα Γκράντε όσο και η Σίνθια Έριβο έμειναν εκτός υποψηφιοτήτων, παρά το γεγονός ότι θεωρούνταν σχεδόν βέβαιες. Ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη αποτέλεσε η απουσία και των νέων τραγουδιών του Στίβεν Σουόρτζμαν από την κατηγορία πρωτότυπου τραγουδιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



Απογοήτευση υπήρξε και για την Τσέις Ινφίνιτι, ένα από τα νέα πρόσωπα της σεζόν, η οποία δεν κατάφερε να μπει στην πεντάδα της Α’ Γυναικείου Ρόλου για το «One Battle After Another», παρά τη θετική υποδοχή της ερμηνείας της.

Στον αντίποδα, ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η υποψηφιότητα του Ντελρόι Λίντο για Β’ Ανδρικό Ρόλο στο «Sinners». Αν και δεν συγκαταλεγόταν στα φαβορί, ο βετεράνος ηθοποιός εξασφάλισε τη θέση του χάρη στην ερμηνεία του ως Delta Slim.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η απουσία του Πολ Μέσκαλ που δεν θα ριχτεί στη μάχη για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Hamnet», τη στιγμή που η συμπρωταγωνίστριά του, Τζέσι Μπάκλεϊ θα διεκδικήσει το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Hamnet».

Στις εκπλήξεις της χρονιάς συγκαταλέγεται και η υποψηφιότητα της Κέιτ Χάντσον για το «Song Sung Blue», που δεν θεωρούνταν δεδομένη επιλογή σε μια τόσο ανταγωνιστική κατηγορία.

Το «Superman» έμεινε εκτός της κατηγορίας για τα καλύτερα οπτικά εφέ, ενώ αντίθετα, το «The Lost Bus» του Πολ Γκρίνγκρας «ξεπήδησε από το πουθενά» με υποψηφιότητα.

Η Ελ Φάνινγκ εξασφάλισε υποψηφιότητα για το «Sentimental Value», μάλιστα μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά της Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λιλεάας, ανατρέποντας τις αρχικές προβλέψεις που ήθελαν τα φώτα στραμμένα μόνο στη δεύτερη.

Αντίθετα, μεγάλες παραγωγές όπως το «No Other Choice» του Παρκ Τσαν-γουκ, το «Weapons» του Ζακ Κρέγκερ και το «Sorry, Baby» έμειναν εκτός σημαντικών κατηγοριών. Το ίδιο συνέβη και με το «Jay Kelly», που σε άλλη χρονιά ίσως να είχε εξασφαλίσει διακρίσεις για τον Τζορτζ Κλούνεϊ και τον Άνταμ Σάντλερ.

Από τις μεγαλύτερες ανατροπές, ωστόσο, ήταν η είσοδος του «F1» στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας.



Στις «ηχηρές» απουσίες συγκαταλέγονται και η Τζένιφερ Λόρενς για το «Die My Love», η Μάιλι Σάιρους για το τραγούδι «Dream As One» από το Avatar: Fire and Ash, αλλά και ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ο οποίος έμεινε εκτός σκηνοθετικής πεντάδας, παρά τις εννέα υποψηφιότητες του «Frankenstein».



Πολλοί ήθελαν τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο να προτείνεται για Καλύτερη Σκηνοθεσία για τον πολυσυζητημένο του «Frankenstein» που χάρισε στον Τζέικομπ Ελόρντι την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Όμως, τα μέλη της Ακαδημίας δεν έδωσαν στον Μεξικανό σκηνοθέτη την ευκαιρία να προσθέσει ένα ακόμη χρυσό αγαλματίδιο στη συλλογή του.



Ο Τζόελ Έτζερτον είναι ένας ακόμη ηθοποιός που αγνοήθηκε. Το «Train Dreams» στο οποίο πρωταγωνιστεί φιγουράρει μεταξύ άλλων στην πιο σημαντική κατηγορία, εκείνη της Καλύτερης Ταινίας, όχι όμως σε αυτή για τον Α’ Ανδρικό Ρόλο.

Απών από τη φετινή λίστα είναι και ο Τζέιμς Κάμερον.

Παρότι το «Avatar: Fire and Ash» ξεπέρασε σε μόλις 18 μέρες από την κυκλοφορία του στις κινηματογραφικές αίθουσες το φράγμα του 1 δισ. δολαρίων σε εισπράξεις, δεν έχει ιδιαίτερη παρουσία στην κούρσα των Όσκαρ με το τρίτο φιλμ του κινηματογραφικού franchise είναι υποψήφιο μόνο σε δύο κατηγορίες: οπτικά εφέ και ενδυματολογία.

Πληροφορίες από Variety