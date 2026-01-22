Bugonia: H «αλλόκοτη» ταινία επιστημονικής φαντασίας του Γιώργου Λάνθιμου με τις 4 υποψηφιότητες στα Όσκαρ

Πρωταγωνίστρια για ακόμη μία φορά στα Όσκαρ είναι ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, αυτή τη φορά η ταινία «Bugonia» με την Έμμα Στόουν να είναι υποψήφια σε 4 κατηγορίες, έτοιμη να πάρει «σπίτι» τουλάχιστον ένα χρυσό αγαλματίδιο.

Η νέα ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia», που εμφανίστηκε και στις υποψηφιότητες για Όσκαρ, είναι μία μαύρη κωμωδία-επιστημονικής φαντασίας με πρωταγωνιστές την Έμμα Στόουν και τον Τζέσι Πλέμονς, η οποία πραγματεύεται την πίστη, την ατομική ευθύνη και την κοινωνία μέσα από την ιστορία ενός «συνωμοσιολόγου» που απαγάγει μια διευθύνουσα σύμβουλο φαρμακευτικής εταιρείας, πιστεύοντας ότι είναι μία εξωγήινη που θέλει να καταστρέψει τη Γη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ταινία αποτελεί ριμέικ της νοτιοκορεατικής ταινίας «Save the Green Planet και έχει στοιχεία από την «παρανοϊκή» αισθητική του Λάνθιμου, έχοντας λάβει θετικές κριτικές για το μαύρο χιούμορ της.

Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα ως μέρος του βασικού διαγωνισμού στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας στις 28 Αυγούστου 2025 και κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Focus Features στις 24 Οκτωβρίου 2025. Στην Ελλάδα κυκλοφόρησε στις 6 Νοεμβρίου 2025. Έλαβε θετικά σχόλια, με τους κριτικούς να επαινούν τις ερμηνείες του Πλέμονς και της Στόουν.

Αυτή η αλλόκοτα σαγηνευτική σάτιρα επιστημονικής φαντασίας, ακολουθεί δύο νεαρούς, παγιδευμένους στον λαβύρινθο των θεωριών συνωμοσίας, οι οποίοι απάγουν την πανίσχυρη CEO μιας εταιρείας, πεπεισμένοι πως πρόκειται για… εξωγήινο πλάσμα που σχεδιάζει την καταστροφή της Γης. Οι νεαροί πιστεύουν ότι οι χημικές ουσίες της εταιρείας της ευθύνονται για την εξαφάνιση των μελισσών (Colony Collapse Disorder) και την κακή κατάσταση της υγείας της μητέρας του ενός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την κρατούν δέσμια σε ένα υπόγειο, όπου ο Teddy τη βασανίζει ψυχολογικά και σωματικά (ξυρίζοντάς της το κεφάλι, καθώς πιστεύει ότι επικοινωνεί με το μητρικό σκάφος μέσω των μαλλιών της), απαιτώντας να ομολογήσει την εξωγήινη ταυτότητά της πριν από μια επικείμενη σεληνιακή έκλειψη.

Η ταινία μοιάζει να συνδυάζει το παράλογο του “Κυνόδοντα” (Dogtooth), την ειρωνική βία του “Αστακού” (The Lobster) και τον υπαρξιακό τρόμο του “ο Μπο Φοβάται” (Beau Is Afraid) του παραγωγού Άρι Άστερ.

Το «Bugonia» δεν είναι απλώς άλλη μία arthouse ταινία. Είναι το επόμενο βήμα ενός δημιουργού που στο εξωτερικό αντιμετωπίζεται πλέον ως σταρ – ένας Έλληνας που απέδειξε πως το παράξενο μπορεί να γίνει mainstream, χωρίς να θυσιάσει την ουσία του.