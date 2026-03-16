Όσκαρ 2026: Το σέξι φόρεμα της Γκουίνεθ Πάλτροου με άκρως αποκαλυπτικό σκίσιμο

H Γκουίνεθ Πάλτροου επέστρεψε στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ μετά από 11 χρόνια απουσίας και φρόντισε να μην περάσει απαρατήρητη.

Η 53χρονη διάσημη ηθοποιός Γκουίνεθ Πάλτροου επέλεξε για την 98ή τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ – που πραγματοποιήθηκε (15.03.2026) στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες – ένα μινιμαλιστικό λευκό μεταξωτό φόρεμα από τον οίκο Armani Privé.

Gwyneth Paltrow is breaking the internet after suffering an embarrassing wardrobe malfunction at the Oscars pic.twitter.com/xx8boOvJle — USA NEWS (@usanewshq) March 16, 2026

Το στράπλες φόρεμα έδειχνε κλασικά κομψό. Όταν όμως η ηθοποιός γύρισε το πλάι, αποκάλυψε ένα εξαιρετικά ψηλό σκίσιμο που διέτρεχε όλο το μήκος του φορέματος, ενώ από κάτω κρυμμένο, ήταν ένα λαμπερό διάφανο παντελόνι με παγιέτες.

Η ηθοποιός επέλεξε ένα εκθαμβωτικό κολιέ από πλατίνα και κίτρινο χρυσό 18 καρατίων της Tiffany and Co.