Πάνος Κιάμος: Πένθος για τον τραγουδιστή – Πέθανε η μητέρα του

Στη μαύρη φωτογραφία που μοιράστηκε, ο τραγουδιστής γράφει: «Καλό ταξίδι μανούλα μου»
Πάνος Κιάμος
Πάνος Κιάμος / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί ο γνωστός τραγουδιστής, Πάνος Κιάμος, καθώς έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη του μητέρα.

Ο Πάνος Κιάμος περνάει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του, αφού βίωσε την δυσκολότερη απώλεια που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, αυτή της μητέρας του. Το δυσάρεστο γεγονός ανακοίνωσε ο ίδιος με μια συγκινητική ανάρτηση.

Ο Πάνος Κιάμος έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram: «Αυτές τις στιγμές τα συναισθήματα δεν χωράνε σε λέξεις…Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές, και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου.” Οδυσσέας Ελύτης».

Στη μαύρη φωτογραφία που μοιράστηκε, ο τραγουδιστής γράφει: «Καλό ταξίδι μανούλα μου».

Ο Πάνος Κιάμος μάλιστα μοιραζόταν την ίδια μέρα γενεθλίων με τη μητέρα του. Σε παλαιότερη ανάρτηση έχει γράψει:

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panos Kiamos (@panoskiamos_official)

«Όπως σας έχω υποσχεθεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα (…στα γενέθλιά μου…) θα μοιραζόμαστε στιγμές με τον Πάνο όπως δεν τον γνωρίζετε! Φέτος, λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω αυτή τη μέρα στον άνθρωπο που με έφερε στη ζωή, στον άνθρωπο που με γαλούχησε, στον άνθρωπο που του χρωστάω τα πάντα. Στην υπέροχη μητέρα μου! Και το πιο φοβερό;; Με γέννησε στα γενέθλιά της!!! Να τα εκατοστίσουμε μαμάκα μου… σε αγαπώ!».

