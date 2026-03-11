Πασχάλης Τσαρούχας: Ζητάω συγγνώμη από τα παιδιά μου, έχω ανάγκη να ελαφρύνω την ψυχή μου

Ο Πασχάλης Τσαρούχας παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «OK!» και τον Μιχάλη Ροδόπουλο, για την προσωπική ζωή και την επαγγελματική πορεία του. Εξέφρασε τις ενοχές που αισθάνεται απέναντι στα παιδιά του, καθώς όπως είπε, το πρόγραμμά του είναι ιδιαίτερα «φορτωμένο» και ο ίδιος δεν βρίσκεται κοντά τους, τις ώρες που θα ήθελε.

Ο Πασχάλης Τσαρούχας, ο οποίος ζωντανεύει τον θρυλικό Αλέξη Ζορμπά του Νίκου Καζαντζάκη στη σκηνή του Θεάτρου της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε πως εργάζεται σκληρά για να μην λείψει τίποτα από την οικογένειά του. Αυτό όμως έχει σαν αποτέλεσμα να μην περνάει τις ώρες που θα ήθελε με τα παιδιά του.

Ο ηθοποιός υπήρξε παντρεμένος από το 2006 μέχρι το 2013 με την Θεοφανία Παπαθωμά με την οποία απέκτησαν ένα γιο, τον Αχιλλέα. Το 2016 ήρθε στον κόσμο η κόρη του Αλεξάνδρα από την τότε σχέση του.

Πώς έχεις διαχειριστεί τις ενοχές σου;

Όποιος έχει παιδιά δεν μπορεί να μην έχει ενοχές. Ζητάω συγγνώμη από τα παιδιά μου. Έχω ανάγκη να ελαφρύνω την ψυχή μου. Θέλω να είμαι τίμιος απέναντί τους. Τα τελευταία χρόνια είμαι πολύ απών από τη ζωή τους, βρίσκομαι στην Κύπρο πολλές μέρες την εβδομάδα για τη “Γη της ελιάς”. Αλλά δουλεύω για να παρέχω στα παιδιά μου όσα δεν θα μπορούσα διαφορετικά. Βέβαια παίρνουν αγάπη από μένα, στην πραγματικότητα δεν έχουν ανάγκη κάτι άλλο. Ο Αχιλλέας (σ.σ. ο 20χρονος γιος που έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, Θεοφανία Παπαθωμά) είναι τώρα σε μια ηλικία όπου ούτε ο ίδιος σου δίνει πολύ χρόνο. Κάνει τα δικά του.

Με τι θέλει να ασχοληθεί;

Σπουδάζει Ψυχολογία. Δεν τον ενδιαφέρει η δουλειά του ηθοποιού, την έχει γνωρίσει από μέσα. Αλλά και να τον ενδιέφερε, πάλι το ίδιο θα μου έκανε.

Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι μεγαλώνοντας, με κάποιον τρόπο αναπαράγουμε τους γονείς μας. Ούτε οι δικοί σου είχαν αντίρρηση να ασχοληθείς με το θέατρο.

Ναι, ισχύει αυτό. Αλλά νομίζω ότι εκεί που αναπαράγω τον πατέρα μου είναι στο ότι λείπω από τα παιδιά μου. Ένα μοντέλο που δεν το επιδίωξα, προ έκυψε, αλλά δεν μου είναι και πολύ βαρύ. Γιατί ξέρω πώς είναι, το έχω ζήσει, δεν έπαθα και τίποτα που μεγάλωσα χωρίς την καθημερινή παρουσία του μπαμπά μου. Οπότε αυτό ελαφραίνει κάπως τις όποιες ενοχές μου. Με τη μικρή, ας πούμε, την Αλεξάνδρα (σ.σ. η κόρη που απέκτησε με την πρώην σύντροφό του, Νατάσα Παπαγιάννη), βρισκόμαστε τώρα πιο συχνά που είμαι στη Θεσσαλονίκη. Μένουν στην Έδεσσα, οπότε μπορώ και πετάγομαι να φάμε, για παράδειγμα, το μεσημέρι.

Θα είχα ενοχές αν δεν το έκανα τώρα που μπορώ. Ο Μίμης Φωτόπουλος έλεγε: «Για δύο πράγματα να μη στενοχωριέσαι. Για αυτά που διορθώνονται και για αυτά που δεν διορθώνονται». Δεν έχει νόημα να στενοχωριέσαι για κάτι που δεν μπορείς να κάνεις. Ένας λόγος που διάλεξα τον Ζορμπά στη Θεσσαλονίκη είναι γιατί είναι και η Αλεξάνδρα κοντά.