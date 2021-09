Ο «ωραίος» της δημοφιλούς σειράς Grey’s Anatomy, που επί 11 χρόνια υποδυόταν τον γιατρό Ντέρεκ Σέπαρντ, φέρεται να «τρομοκρατούσε» συνεργάτες του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Τις νέες αποκαλύψεις κάνει το βιβλίο How to Save a Life: The Inside Story Of Grey’s Anatomy το οποίο περιλαμβάνει δεκάδες συνεντεύξεις για τον ηθοποιό.

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο ηθοποιός Ντέμπσι του Grey’s Anatomy ενώ είχε συμπάθειες, έκανε τη ζωή δύσκολη για πολλούς συναδέλφους του.

Συγκεκριμένα, ο εκτελεστικός παραγωγός Τζέιμς Πάριοτ ανέφερε για τον «ΜακΝτρίμι» πως «είχε αυτό το μοχλό πίεσης στο πλατό όπου ήξερε ότι μπορούσε να σταματήσει την παραγωγή και να τρομάξει τους ανθρώπους». Όπως είπε: «Υπήρχαν ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού. Δεν ήταν σεξουαλικό σε καμία περίπτωση. Είχε τρομοκρατήσει το σετ».

Υποστήριξε πως «ορισμένα μέλη της διανομής είχαν μαζί του σημάδια Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες».

Μάλιστα, σύμφωνα με τη Dailymail, τόσο η δημιουργός της σειράς Σόντα Ράιμς όσο και η συμπρωταγωνίστριά του Έλεν Πομπέο, είχαν συγκρουστεί μαζί του στο παρελθόν.

«Το δίκτυο και το στούντιο κατέβηκαν (στα σετ) και είχαμε συνεδριάσεις μαζί τους. Νομίζω ότι μόλις είχε βαρεθεί το σόου. Δεν του άρεσε η ταλαιπωρία να έρχεται κάθε μέρα και να εργάζεται. Αυτός και η Σόντα ήταν στα μαχαίρια» ανέφερε ο Πάριοτ.

Μια από τις σεναριογράφους της σειράς, η Τζανίν Ρένσο, ανέφερε πως ο Πάτρικ ήταν «γλυκύτατος» όμως παραδέχτηκε ότι υπήρχαν κάποιες προστριβές. Αυτή η ένταση είχε αντίκτυπο στη σχέση του με την τηλεοπτική σύζυγό του Έλεν Πομπέο, η «απογοητεύτηκε με τον Πάτρικ» και «θύμωσε που δεν δούλευε τόσο πολύ».

Ο Πάτρικ φαίνεται να παραπονιόταν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για τις πολλές ώρες εργασίες. Ωστόσο, η Πομπέο έβρισκε τη στάση του άδικη, καθώς αρκετές φορές είχε διπλάσιες σκηνές από τον ίδιο.

Όταν η ίδια η Ράιμς έγινε μάρτυρας της συμπεριφοράς του, φαίνεται να έστειλε τελεσίγραφο στο δίκτυο ABC, που δεν ήθελε να τον αποχωριστεί: «ή αυτός ή εγώ».

O Πάριοτ ανέφερε ότι προσπάθησαν να δημιουργήσουν πολλές εναλλακτικές ιστορίες για να παραμείνει στη σειρά ο Ντέμπσι, όμως το δίκτυο «τελικά αποφάσισε ότι η επιστροφή του θα ήταν πολύ σκληρή για τους άλλους ηθοποιούς».

Ένα από τα σενάρια ήταν ο χαρακτήρας του, ο ΜακΝτρίμι, να πεθάνει αλλά να επιστρέψει σε όνειρο το Νοέμβριο του 2020.

Ο σκηνοθέτης και παραγωγός του σόου Ρομπ Χάρντι θυμάται πως την τελευταία μέρα του Ντέμπσεϊ στα γυρίσματα: «Δεν είδα άλλους ηθοποιούς να έρχονται και να λένε: “Είναι η τελευταία σου μέρα! Θα ήθελα να σου ευχηθώ καλή επιτυχία”. Δεν υπήρχε αυτό. Ήταν μόνο το σόου του Πάτρικ».