Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο Άντρε Λιόν Τάλεϊ, o θρυλικός δημοσιογράφος μόδας που βοήθησε στη διαμόρφωση της Vogue κατά τη διάρκεια της πολλών δεκαετιών συνεργασίας του με το περιοδικό.

Σύμφωνα με την TMZ πέθανε ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γουάιτ Πλέινς της Νέας Υόρκης. Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Ο πρωτοπόρος συντάκτης μόδας, γνωστός για τις υψηλού προφίλ φιλίες του και την έντονη προσωπικότητά του, βοήθησε στη αναμόρφωση της βιομηχανίας της μόδας.

«Ο Τάλεϊ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο όραμα και την κατεύθυνση της αμερικανικής Vogue κατά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, όταν ανέβαινε στις βαθμίδες του περιοδικού, έγινε τελικά διευθυντής ειδήσεων – από το ’83 έως το ’87 – και έναν χρόνο αργότερα διευθυντής δημιουργικού του περιοδικού» αναφέρει η TMZ.

Ποιος ήταν ο Άντρε Λιόν Τάλεϊ

O Άντρε Λιόν Τάλεϊ μεγάλωσε στη Βόρεια Καρολίνα και άρχισε να ασχολείται με τη μόδα σε νεαρή ηλικία, βλέποντας γυναίκες να παρελαύνουν μέσα και έξω από την εκκλησία. Τον μεγάλωσε η γιαγιά του, η οποία ενθάρρυνε το ενδιαφέρον του για την τέχνη, το στυλ και τη δημιουργικότητα και αργότερα φοίτησε στο πανεπιστήμιο Μπράουν, όπου σπούδασε Γαλλική Λογοτεχνία.

Μετά το πανεπιστήμιο έκανε πρακτική άσκηση για την Νταϊάνα Βρίλαντ, τη θρυλική αρχισυντάκτρια της Vogue, στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, όταν εκείνη εργαζόταν στο Ινστιτούτο Κοστουμιών.

Ο Τάλεϊ εργάστηκε στο περιοδικό Interview του Άντι Γουόρχολ και στη συνέχεια στο Women’s Wear Daily, εμπορικό περιοδικό του κλάδου. Ενώ ήταν στο WWD μετακόμισε στο Παρίσι, έγινε ο επικεφαλής του γραφείου του Παρισιού και ερχόταν σε συνεχή επαφή με τους πιο ισχυρούς σχεδιαστές του κλάδου. Οι κριτικές του κέρδιζαν συνεχώς την προσοχή και δημιούργησε στενές φιλικές σχέσεις με τους Καρλ Λάγκερφελντ και Ιβ Σεν Λοράν.

Τελικά προσλήφθηκε στη Vogue, όπου γνώρισε την Άννα Γουίντουρ, η οποία ήταν επίσης συντάκτρια εκεί εκείνη την εποχή. Οι δυο τους ανέπτυξαν εργασιακή σχέση και όταν η Γουίντουρ έγινε αρχισυντάκτρια, ο Τάλεϊ έγινε διευθυντής δημιουργικού, θέση που κατείχε από το 1988 έως το 1995.

Στη συνέχεια εργάστηκε ως συντάκτης – συνεργάτης του περιοδικού και ως συντάκτης του Numero Russia. Είπε ότι άφησε τη Vogue για το Numero επειδή ο μισθός ήταν υψηλότερος. Όταν έφυγε από το Numero, μετά από ένα χρόνο, είπε ότι ο λόγος ήταν οι αντι-LGBTQ+ νόμοι της Ρωσίας.

Ο Τάλεϊ ήταν μια επιβλητική φιγούρα στη σκηνή της μόδας λόγω του ύψους του, της τάσης του να φορά πολύχρωμα καφτάνια και της εκκεντρικότητάς του.

Συμβούλευε τους Ομπάμα για τη μόδα, συστήνοντας τη Μισέλ Ομπάμα στον σχεδιαστή Τζέισον Γου, ο οποίος δημιούργησε το φόρεμα που φόρεσε στην τελετή ορκωμοσίας του συζύγου της.

Ως ιστορικός μόδας συνεργάστηκε για διάφορα ντοκιμαντέρ, «Valentino: The Last Emperor», «Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards» και «The First Monday in May».

Στη ζωή, στους ανθρώπους που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσής του και στην καριέρα του επικεντρώνεται το ντοκιμαντέρ «The Gospel According to Andre».

«Κανένας στον κόσμο της μόδας δεν μπορεί να αγνοήσει τον Αντρέ. Αυτό οφείλεται εν μέρει στις απίστευτες γνώσεις του για τη μόδα, στο τεράστιο δίκτυό του και στις εντυπωσιακές απόψεις του και εν μέρει λόγω της εξαιρετικά φανταχτερής εμφάνισής του. Ως Αφρο-Αμερικανός, με ύψος περίπου 1,85 μ. ξεχωρίζει στην κυρίως λευκή μόδα» τονίζεται στη σύνοψη της ταινίας.

«Καψάλισα τη γη με το ταλέντο μου και άφησα το φως μου να λάμψει» έχει πει ο Άντρε Λιόν Τάλεϊ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Irish Times.