Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 26 ετών ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Night Cafe, ο Sean Martin. Ο ίδιος είχε ανακοινώσει από πέρσι ότι πάλευε με την υγεία του και πως χρειαζόταν χειρουργείο για να αντιμετωπίσει μια μυστηριώδη ασθένεια.

Η αιτία θανάτου του 26χρονου τραγουδιστή του συγκροτήματος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Τα άλλα 3 μέλη του συγκροτήματος, ο 26χρονος κιθαρίστας Josh Higgins, ο 27χρονος κιθαρίστας και ντράμερ Carl Dillon και ο 26χρονος Arran O’Connell εξέδωσαν ανακοίνωση για τον χαμό του Sean Martin.

«Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν τον πόνο που νιώθουμε αυτή τη στιγμή, ακόμα προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε τι έχει συμβεί. Ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας και των φίλων του Sean κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.

Ο Sean δεν ήταν απλώς ο συνάδελφός μας, ήταν ο καλύτερός μας φίλος από την παιδική μας ηλικία, με τον οποίο μοιραστήκαμε τόσες πολλές αναμνήσεις πριν καν ξεκινήσει η μπάντα. Δημιουργήσαμε περισσότερες αναμνήσεις στην πορεία και πετύχαμε πράγματα που μόνο ονειρευόμασταν και θα θυμόμαστε για πάντα.

Η μνήμη του θα ζει για πάντα στις καρδιές μας και μέσα από τη μουσική που έβγαλε για όλους σας. Αναπαύσου εν ειρήνη Sean Martin».

Ο τραγουδιστής είχε γράψει στον λογαριασμό του στο Facebook τον περασμένο Απρίλιο ότι: «Μερικοί από εσάς μπορεί να ξέρετε ότι παλεύω με την υγεία μου τα τελευταία δύο χρόνια, κάτι που ήταν τεράστιο εμπόδιο για το TNC και για να είμαι ειλικρινής ήταν αρκετά δύσκολο για όλους μας».

Η μητέρα του Σον ευχαρίστησε τους θαυμαστές του και του συγκροτήματος για την υποστήριξή τους. «Η μουσική του, τα τραγούδια που έγραψε, ο άνθρωπος που ήταν, το χαμόγελό του, η καρδιά και η ψυχή του ήταν τόσο πολύτιμα. Οι φωνές σας είναι παρηγοριά για όλους μας αυτή τη στιγμή», έγραψε στο Facebook.

