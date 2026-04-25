Πέτρος Κωστόπουλος: Η συγκίνηση του παρουσιαστή κατά τη διάρκεια σύνδεσης έξω από το πατρικό σπίτι του

Ο Πέτρος Κωστόπουλος γεννήθηκε το 1954 και μεγάλωσε στον Βόλο. Θυμάται ακόμα το σπίτι που έζησε μέχρι τα 16 του. Το πρωί του Σαββάτου (25-04-2026) είδε την παλιά του γειτονιά κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης που έκανε η εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» στην οποία συμμετέχει και έδειξε συγκινημένος. Η κάμερα του «ξύπνησε» αναμνήσεις. Ο ίδιος βρέθηκε για τελευταία φορά σε αυτά τα σημεία, πριν από 15 χρόνια, όπως ανέφερε.

Η ζωντανή σύνδεση στη γειτονιά που είχε μεγαλώσει ο Πέτρος Κωστόπουλος, έγινε λίγες ώρες πριν διεξαχθεί ο τελικός κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΌΦΗ. Ο δημοσιογράφος Λευτέρης Κουμαντάκης βρέθηκε έξω από ένα σπίτι, το οποίο δεν ήταν άλλο από το σπίτι που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τι γλυκούλι. Εκεί μεγάλωσα. Εκεί ακριβώς. Και πήδαγα αυτά τα κάγκελα. Δεν το φαντάστηκα ότι θα πάτε εκεί. Δε το περίμενα. Τι γλυκούλι. Συγκινήθηκα τώρα. Συγκινήθηκα πολύ» είπε αρχικά ο Πέτρος Κωστόπουλος.

«Έχω να πάω εκεί 15 χρόνια. Έφυγα από αυτό το σπίτι 16 χρονών. Πήγα Αθήνα, Παρίσι, μετά Βρυξέλλες και γύρναγα για τη μαμά και τον μπαμπά εκεί. Μετά η μαμά πήγε κάπου αλλού και δεν ξαναπήγα. Αλλά είναι συγκινητικό» είπε λίγο μετά ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος διατηρούσε στενούς δεσμούς με την οικογένειά του και κατά καιρούς επισκέπτεται τον Βόλο για διακοπές ή και για σύντομες αποδράσεις από την ρουτίνα της καθημερινότητας.