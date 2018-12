Χριστούγεννα παρέα με την παρέα του κινηματογραφικού «The Bachelor 3» θα κάνει το ελληνικό κοινό φέτος. Το τρίτο μέρος της σπαρταριστής κωμωδίας είναι έτοιμο και θα βγει στις αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου 2018. Η πρώτη ταινία «The Bachelor» είχε ξεπεράσει τα 100.000 εισιτήρια στην ελληνική αγορά, ενώ το «The Bachelor 2» πήγε ακόμα καλύτερα, κόβοντας κοντά 236.000 εισιτήρια, καταφέρνοντας να γίνει η πρώτη σε εισπράξεις ελληνική ταινία της χρονιάς. Από την επόμενη Τρίτη, λοιπόν, το ίδιο team θα δοκιμάσει να ανεβάσει κι άλλο τον πήχη της επιτυχίας, κάτι διόλου απίθανο.

