Ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε για τις κακές συνήθειες κι όχι μόνο προτού να γνωρίσει τη νυν σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ. Σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη αναφέρθηκε στα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τα πάρτι και τις γυμνές φωτογραφίες του.

Ο πρίγκιπας Harry μιλώντας στον Αμερικανό ηθοποιό Dax Shepard και στο podcast «Armchair Expert» αναφέρθηκε, επίσης, στον τρόπο που μεγάλωσε στη βασιλική οικογένεια, στην σύζυγο του Μέγκαν αλλά και την ψυχική υγεία.

Ο Δούκας του Σάσεξ «έσπασε» τη σιωπή του και για τις διάσημες φωτογραφίες που τον δείχνουν γυμνό στο Λας Βέγκας πριν από 9 χρόνια. Φαινόταν να καλύπτει με τα χέρια του τα γεννητικά του όργανα, ενώ είναι ολόγυμνος κατά τη διάρκεια μίας παρτίδα μπιλιάρδου.

