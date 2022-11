Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Νταϊάνα είχε κάποτε τραβήξει τα βλέμματα με ένα μπλε σατέν κοκτέιλ φόρεμα σε συνδυασμό με ένα κολιέ τσόκερ από μαργαριτάρια και μια μίνι τσάντα, «Lady Dior». Η τσάντα αυτή, η αγαπημένη της πριγκίπισσας, πρόκειται να επανακυκλοφορήσει!

Η τσάντα Dior, ήταν δώρο της τότε Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, Μπερναντέτ Σιράκ προς την Νταϊάνα σε ένα ταξίδι της στο Παρίσι το 1995. Μια μικρή υφασμάτινη τσάντα που τότε ήταν γνωστή ως «Chouchou», με μια μικρή λαβή, τετράγωνο σχήμα με καπιτονέ υφή και ένα γούρι που κρεμόταν και αναπαρήγαγε τα γράμματα του οίκου.

Ο εμβληματικός γαλλικός οίκος μόδας Dior ανακοίνωσε πως αυτή η «Lady Dior», η οποία συγκέντρωσε θαυμαστές σε όλο τον κόσμο όταν «φορέθηκε» από την πριγκίπισσα της Ουαλίας, θα επανεκδοθεί.

Η Νταϊάνα την φορούσε μέρα και νύχτα και αγόρασε αρκετές κατά την επιστροφή της στο Λονδίνο σύμφωνα με το δημοσίευμα του tatler. Μετά το διαζύγιό της, το ενδυματολογικό της στιλ δεν ερχόταν σε αντίθεση με το βασιλικό πρωτόκολλο και έτσι η chouchou έγινε η αγαπημένη της με αποτέλεσμα να εξαντληθεί από τις μπουτίκ του οίκου σε όλο τον κόσμο.

Take a glimpse of actress Elizabeth Debicki as she assumes the role of Diana, Princess of Wales, in the new season of @TheCrownNetflix. To see how the star embodies the royal, equipped with her signature #LadyDior, stream the show available now! pic.twitter.com/OGT0Bpgrbo