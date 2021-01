Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Ο Τζόνι Γκρίνγουντ των Radiohead γράφει σάουντρακ για τη βιογραφική ταινία «Spencer»

Η ταινία «Spencer», την οποία θα επενδύσει μουσικά ο Τζόνι Γκρίνγουντ των Radiohead, εξερευνά τη σχέση της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του πρίγκιπα Κάρολου.

Ο Τζόνι Γκρίνγουντ των Radiohead θα επενδύσει μουσικά τη βιογραφική ταινία για την πριγκίπισσα Νταϊάνα, «Spencer». Στην ταινία που σκηνοθετεί ο Πάμπλο Λαρέν πρωταγωνιστεί η Κρίστεν Στιούαρτ ως αείμνηστη πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Η είδηση της συμμετοχής του κιθαρίστα και κιμπορντίστα των Radiohead στην ταινία, έγινε γνωστή μετά τη δημοσιοποίηση της πρώτης φωτογραφίας της Αμερικανίδας ηθοποιού, Κρίστεν Στιούαρτ ως Νταϊάνα.

Ο Γκρίνγουντ έχει γράψει τα σάουντρακ για την ταινία με πρωταγωνιστή τον Χοακίν Φίνιξ, «You Were Never Really Here» και για το φιλμ του Πολ Τόμας Άντερσον «Phantom Thread».

Με τον σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον έχει συνεργαστεί και σε άλλες ταινίες, μεταξύ άλλων στο ντοκιμαντέρ του 2015 «Junun».

Το 2019 ο Τζόνι Γκρίνγουντ ίδρυσε τη δισκογραφική εταιρεία κλασσικής μουσικής Octatonic.

Η ταινία «Spencer» εξερευνά τη σχέση της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του πρίγκιπα Κάρολου ενώ καταρρέει προβάλλοντας ένα τριήμερο τον Δεκέμβριο του 1991, στο βασιλικό παλάτι Σάντριγχαμ όπου η βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου περνά τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2021, λίγο πριν την 25η επέτειο του τραγικού θανάτου της πριγκίπισσας Νταϊάνα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα τον Αύγουστο του 2022.