Θλίψη για τον διάσημο ηθοποιό Ράσελ Κρόου καθώς ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Ο πατέρας του Ράσελ Κρόου, Τζον Αλεξάντερ, άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη (30/3) στο σπίτι του στο λιμάνι Κοφς της Νέας Ζηλανδίας, το μέρος που έμεινε για τα τελευταία 25 χρόνια.

«Ο ήλιος λάμπει αλλά για μένα η σημερινή μέρα θα είναι για πάντα μία μέρα θλίψης. Ο αγαπημένος μου πατέρας, ο πιο καλοσυνάτος κύριος, έφυγε από τη ζωή» γράφει στο Twitter ο Ράσελ Κρόου και προσθέτει: «Το ποστάρω αυτό καθώς ξέρω ότι θα ήθελαν να το γνωρίζουν άνθρωποι που τους άγγιξε. Πέθανε στο σπίτι του στο λιμάνι Κοφς της Νέας Ζηλανδίας, το μέρος που έμεινε για τα τελευταία 25 χρόνια».

John Alexander Crowe

13th March 1936- 30th March 2021



Born in Christchurch, New Zealand.

Passed away in Coffs Harbour, NSW, his home for the last 25

years.



Rest In Peace.