Το ειδύλλιο της Σακίρα με τον Λιούις Χάμιλτον καλά κρατεί, με το ζευγάρι να ετοιμάζεται να κάνει κοινές διακοπές σε χώρα της Καραϊβικής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Marca, Σακίρα και ο Λιούις Χάμιλτον ετοιμάζονται για τις πρώτες κοινές τους διακοπές.

Οι Ισπανοί υποστηρίζουν ότι το διάσημο ζευγάρι δείπνησε ξανά μαζί στη Βαρκελώνη το Σαββατοκύριακο και κανόνισε να περάσουν μαζί το καλοκαίρι.

Shakira and Lewis Hamilton plan to holiday together in a Caribbean country



They are planning their first romantic getaway, according to Jordi Martin, one of the journalists who has the best relationship with the Colombian singer.

🗞️Us Marca#LewisHamilton #Shakira #F1 #TeamLH pic.twitter.com/wuiaHfGQVP