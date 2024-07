Την αστείρευτη αγάπη της προς τους θαυμαστές της επιβεβαίωσε η Σελίν Ντιόν, μετά το πέρας της εντυπωσιακής εμφάνισής της στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι.

Η Σελίν Ντιόν, βρέθηκε το Σάββατο (27.07.2024) στους δρόμους του Παρισιού μόλις μία ημέρα μετά την ερμηνεία της στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι το βράδυ της Παρασκευής.

Η Καναδή ντίβα της μουσικής, κατά την έξοδό της από το ξενοδοχείο όπου διέμενε, βρέθηκε μπροστά σε δεκάδες θαυμαστές της τους οποίους ευχαρίστησε για την αγάπη και την υποστήριξή τους. Έβγαλε selfies μαζί τους, υπέγραψε αυτόγραφα και έδειχνε χαλαρή και χαμογελαστή κατά την παραμονή της μαζί τους.

Η 56χρονη τραγουδίστρια, δήλωσε ότι ήταν «γεμάτη χαρά» μετά την αιφνιδιαστική επιστροφή της στην έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων τη στιγμή που οι fans της την «έλουζαν» με συγχαρητήρια.

Η αοιδός του «My heart will go on», με γαλλικό αέρα και στιλ, έδειχνε απόλυτα σικ με λευκό ντένιμ τζιν και μαύρο μπλέιζερ, συνδυασμένο με κομψά παπούτσια.

Η Καναδή σταρ, η οποία παλεύει με το ανίατο σύνδρομο του άκαμπτου προσώπου, έκλεισε την τελετή που στους πρόποδες του Πύργου του Άιφελ, ντυμένη στα λευκά, ερμήνευσε την «Ωδή στην αγάπη» της Εντίθ Πιάφ.

Η Σελίν Ντίον λίγο μετά την εμφάνισή της στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων έκανε μια ανάρτηση στα social media. «Είναι τιμή μου που εμφανίστηκα απόψε στην Tελετή Eναρξης του Παρισιού 2024, και είμαι τόσο χαρούμενη που επέστρεψα σε μια από τις πολύ αγαπημένες μου πόλεις!» ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια.

«Πάνω από όλα, είμαι τόσο χαρούμενη που τιμώ αυτούς τους καταπληκτικούς αθλητές, με όλες τις ιστορίες τους για θυσίες και αποφασιστικότητα, πόνο και επιμονή. Όλοι σας ήσασταν τόσο συγκεντρωμένοι στο όνειρό σας, και είτε κερδίσετε είτε όχι ένα μετάλλιο, ελπίζω ότι το να είστε εδώ να σημαίνει ότι το όνειρό σας έγινε πραγματικότητα.

I’m honored to have performed tonight, for the Paris 2024 Opening Ceremony, and so full of joy to be back in one of my very favorite cities! Most of all, I’m so happy to be celebrating these amazing athletes, with all their stories of sacrifice and determination, pain and… pic.twitter.com/Ak6iKfhgzX