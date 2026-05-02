Σταμάτης Κραουνάκης: «Είμαι κατά των γηπέδων, αλλά εκτιμώ την Άννα Βίσση και μπράβο της»

Ο Σταμάτης Κραουνάκης παραχώρησε νέες δηλώσεις και αναφέρθηκε στην επιτυχία της Άννας Βίσση, να γεμίσει το ΟΑΚΑ σε χρόνο dt!

Δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Σαράντη Μαριεττή παραχώρησε ο Σταμάτης Κραουνάκης. Τα όσα είπε ο γνωστός καλλιτέχνης τόσο για την Άννα Βίσση όσο και για τον Ακύλα προβλήθηκαν το πρωί του Σαββάτου (02.05.2026).

«Μου αρέσει ο Ακύλας πολύ περισσότερο από άλλα στη Eurovision που έτσι κι αλλιώς δεν τη συμπαθώ», είπε αρχικά ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης είπε στη συνέχεια για την Άννα Βίσση και το sold out στο ΟΑΚ: «Είμαστε μια μικρή χώρα, μην παίρνουμε υπόψιν μας τα φώτα, όταν πέφτουν πάνω μας. Με ενδιαφέρει που τα πιτσιρίκια τραγουδούν τα τραγούδια μου στο σπίτι τους.

Είμαι κατά των γηπέδων, αλλά συμπαθώ την Άννα Βίσση, την εκτιμώ και μπράβο της. Τα γήπεδα είναι για άλλη δουλειά».