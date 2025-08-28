Συμβαίνει τώρα:
Σοφία Καρβέλα: «Θα καταλάβαινες τόσα πολλά για εμένα αν ποτέ γνώριζες αυτόν» γράφει για τον Νίκο Καρβέλα

Η Σοφία Καρβέλα επέλεξε να δημοσιεύσει ακόμα μια φωτογραφία του πατέρα της και να μιλήσει για εκείνον
O Νίκος Καρβέλας με την κόρη του,Σοφία
O Νίκος Καρβέλας με την κόρη του,Σοφία / NDP PHOTO

Η Σοφία Καρβέλα δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία του πατέρα της και έγραψε για τα κοινά χαρακτηριστικά τους. Ο Νίκος Καρβέλας έχει πει στο παρελθόν πως με την κόρη του ήταν και παραμένουν οι καλύτεροι φίλοι. 

Στη φωτογραφία που επέλεξε να δημοσιοποιήσει η Σοφία Καρβέλα, ο πατέρας της Νίκος Καρβέλας, ποζάρει με το δικό του ξεχωριστό στιλ χωρίς να κοιτάει τον φακό.

Η Σοφία Καρβέλα έγραψε χαρακτηριστικά: «Κόσμε, θα καταλάβαινες τόσα πολλά για εμένα αν ποτέ γνώριζες αυτόν. Το σπέρμα που είναι υπεύθυνο για την ύπαρξή μου».

«Μου αρέσει να μοιράζομαι το ίδιο αίμα και τις απόψεις μαζί σου. Σε παρακαλώ, μην πεθάνεις σύντομα» είχε γράψει παλαιότερα η κόρη του πολύπλευρου δημιουργού.

Αυτή τη φορά επέλεξε να γράψει το μήνυμά της στα αγγλικά και να κάνει «ταγκ» τη λέξη «πατέρας» δίπλα στη φωτογραφία του.

Η ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλας
Η ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλας

Προ ημερών η Σοφία Καρβέλα απάντησε σε αρνητικό σχόλιο σε φωτογραφία της με μαγιό. «Είναι παράδειγμα προς αποφυγή, μη μασάς» είχε γράψει μεταξύ άλλων.

