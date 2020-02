To My Style Rocks συνεχίζεται με επιτυχία στον ΣΚΑΪ και στο σημερινό επεισόδιο του reality μόδας αναμένεται να δούμε μια νέα παίκτρια. Ο λόγος για τη Σοφιάνα Σπίνουλα, η οποία «εισβάλει» στο παιχνίδι και αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις, τόσο με την ομορφιά, όσο και με τον χαρακτήρα της.

Χορεύτρια, μοντέλο και influencer, η μελαχρινή καλλονή έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή της στο «So You Think You Can Dance». Η 22χρονη Κερκυραία χορεύει στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ενώ έχει συνεργαστεί και με άλλους μεγάλους καλλιτέχνες, όπως η Ειρήνη Παπαδοπούλου και η Josephine.

