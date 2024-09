Σον «Ντίντι» Κομπς: Συνελήφθη ο γνωστός ράπερ μετά από σειρά κατηγοριών για σεξουαλικές επιθέσεις

Χειροπέδες στον γνωστό ράπερ Σον «Ντίντι» Κομπς, πέρασαν χθες το απόγευμα (16.09.2024) οι αστυνομικοί στο Μανχάταν, καθώς ο μεγιστάνας της χιπ χοπ κατηγορείται για ακόμη μία φορά για σεξουαλικές επιθέσεις και κακοποιήσεις.

Η σύλληψή του Σον «Ντίντι» Κομπς ήρθε έξι μήνες μετά την έφοδο που έκαναν αστυνομικοί στη βίλα του για να βρουν αποδεικτικά στοιχεία που θα επιβεβαιώνουν τις σεξουαλικές επιθέσεις που φέρεται να έκανε στα θύματά του.

Ο Σον Κομπς αντιμετωπίζει μία σειρά κατηγοριών, από σεξουαλική επίθεση ως και κακοποίηση. Ανάμεσα στα φερόμενα θύματα και η πρώην σύντροφός του Κασάνδρα «Κάσι» Βεντούρα, με τον γνωστό μουσικό να αρνείται τους ισχυρισμούς.

Τον Μάιο 2024, κάμερα ασφαλείας ξενοδοχείου, κατέγραψε τον μουσικό να χτυπά με δύναμη την κυρία Βεντούρα.

Στα πλάνα φαίνεται πως να την χτυπά με δύναμη στο πρόσωπο και όταν αυτή έχει πέσει στο έδαφος, να την κλωτσά.

