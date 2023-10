Η Στέλλα Γεωργιάδου απάντησε στις αρνητικές κριτικές που δέχτηκε για την εμφάνισή της. «Το αντιμετωπίζω από 25 ετών», είπε η γνωστή τραγουδίστρια, που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Fay’s Time» με τη Φαίη Σκορδά.

Στο «Fay’s Time» με τη Φαίη Σκορδά βρέθηκε η Στέλλα Γεωργιάδου και μίλησε για την εμπειρία της συμμετοχής της στο ριάλιτι περιπέτειας του ΣΚΑΪ, «I’m a celebrity get me out of here».

Παράλληλα, η γνωστή τραγουδίστρια απάντησε και στις σκληρές κριτικές που δέχτηκε.

«Πήρα θετικά σχόλια στα οποία μου έγραφαν ”μπράβο που κατάφερες να αντέξεις σε τέτοιες συνθήκες”. Υπήρξαν και τα άλλα σχόλια όμως. Άκουσα ότι έπεσε πολύ φτυάρι για την εμφάνισή μας και ειδικά για εμένα. Είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζω πάντα. Γινόταν μέχρι και όταν ήμουν 25 ετών», είπε αρχικά η Στέλλα Γεωργιάδου.

«Στην αρχή με ενοχλούσε πάρα πολύ, τώρα δεν με νοιάζει όμως. Ακόμα και αν δεν κάνεις κάτι στο πρόσωπό σου, πάλι θα πουν πράγματα, οπότε δεν ασχολούμαι. Σίγουρα άβαφες και στον φακό μπροστά είμαστε περίεργες. Δεν με κολακεύει ο φακός, έχω και τα μαγουλάκια και δεν βγαίνω ποτέ καλή», συμπλήρωσε η Στέλλα Γεωργιάδου.

Η Στέλλα Γεωργιάδου για τη συμμετοχή της στο «I’m a celebrity get me out of here»: