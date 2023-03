Ακόμη ένα βήμα οπισθοδρόμησης! Σε σχολείο στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ απαγορεύτηκε στους μαθητές να τραγουδήσουν σε μουσική εκδήλωση το τραγούδι «Rainbowland», της Ντόλι Πάρτον και της Μάιλι Σάιρους!

Η διεύθυνση του δημοτικού σχολείου του Γουισκόνσιν απαγόρευσε στην πρώτη τάξη να ερμηνεύσει το τραγούδι της Ντόλι Πάρτον και της βαφτισιμιάς της Μάιλι Σάιρους, σε συναυλία επειδή οι στίχοι του «θα μπορούσαν να θεωρηθούν αμφιλεγόμενοι» σύμφωνα τους κανόνες της σχολικής επιτροπής.

Το θέμα έλαβε διαστάσεις και προβλήθηκε από τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, όταν η Μελίσα Τέμπελ, δασκάλα του Heyer Elementary εγκάλεσε τη σχολική περιφέρεια της κομητείας Γουκέσα στο Twitter και έκανε tag την Πάρτον και τη Σάιρους.

«Οι μαθητές μου της πρώτης δημοτικού ήταν τόσο ενθουσιασμένοι που τραγουδούσαν το “Rainbowland” για την ανοιξιάτικη συναυλία μας, αλλά έχει ασκηθεί βέτο από τη διεύθυνσή μας. Πότε θα σταματήσει αυτό;» έγραψε και ανέβασε φωτογραφία με στίχους του τραγουδιού του 2017.

My first graders were so excited to sing Rainbowland for our spring concert but it has been vetoed by our administration. When will it end? @waukeshaschools @DollyParton @MileyCyrus @mileyworld @gsafewi @CivilRights #publicschools pic.twitter.com/8Na0nETmDw