Sydney Sweeney, Patrick Dempsey και Kate Walsh αποχαιρετούν τον Eric Dane: Οι αναρτήσεις των ηθοποιών του «Euphoria» και του «Grey’s Anatomy»

Φτωχότερος έμεινε ο καλλιτεχνικός κόσμος, έπειτα από την είδηση θανάτου του ηθοποιού Eric Dane, σε ηλικία 52 ετών, ο οποίος έχασε τη μάχη που έδινε με τη νόσο ALS. Συμπρωταγωνιστές του από τις δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές «Euphoria» και «Grey’s Anatomy», τον αποχαιρέτησαν μέσα από αναρτήσεις τους στα social media.

Ο γνωστός ηθοποιός που άφησε πίσω του μεγάλη παρακαταθήκη έκανε γνωστή την είδηση ότι πάσχει από την νόσο ALS περίπου ένα χρόνο πριν, ενώ από τότε, δεν φοβόταν να εμφανιστεί δημόσια και να δώσει συνεντεύξεις κατά τις οποίες μιλούσε για τις δυσκολίες της νόσου. Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του Eric Dane έχουν δηλώσει σοκαρισμένοι από τον θάνατό του.

Barbie Ferreira, Sydney Sweeney, Patrick Dempsey, Kate Walsh, Halsey και Jensen Ackles ήταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που τον «αποχαιρέτησαν» δημόσια.

Ο Έρικ Ντέιν, τΑπρίλιο του 2025 αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια τη διάγνωσή του. Ο Eric Dane είχε επιλέξει να μιλά ανοιχτά για τη νόσο ALS από την οποία έπασχε, με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Good Morning America είχε περιγράψει τα πρώτα συμπτώματα της νόσου, αναφέροντας ότι όλα ξεκίνησαν με αδυναμία στο δεξί του χέρι, η οποία σταδιακά επιδεινώθηκε.

Οι αναρτήσεις

«Αναπαύσου εν ειρήνη. Ο κόσμος ήταν καλύτερος εξαιτίας σου. Φωτογράφος @matthewbrookesphoto», έγραψε ο γνωστός «Ντέρεκ» του Grey’s Anatomy, Patrick Dempsey.

View this post on Instagram A post shared by Patrick Dempsey (@patrickdempsey)

«Αναπαύσου εν ειρήνη αδερφέ μου. Θα σε δω στο δρόμο», έγραψε ο ηθοποιός Jensen Ackles.

View this post on Instagram A post shared by Jensen Ackles (@jensenackles)

«Δεν έχω λόγια για να εκφράσω τη θλίψη μου για τον θάνατο του Έρικ. Πρώτα απ’ όλα σκέφτομαι τις κόρες του και τη Ρεμπέκα και τις έχω στις προσευχές μου και στην καρδιά μου.

Θυμάμαι κυριολεκτικά την πρώτη μου σκηνή με τον Έρικ… μια σκηνή σε ασανσέρ στο Seattle Greys. Πάει τόσο καιρό. Πιστεύω ότι ήταν και η πρώτη του σκηνή στη σειρά και ήταν νευρικός. Ήταν τόσο όμορφος και σκέφτηκα «αλλά μπορεί αυτός ο τύπος να παίξει;» και φυσικά μπορούσε, και το έκανε, και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Ένα από τα πράγματα που αγαπούσα στον Έρικ ήταν η ευαισθησία και η ευπάθειά του (και η νοημοσύνη του, φυσικά), αλλά είχε και τη σοβαρότητα και την παλιά ψυχή που έκαναν τη δουλειά του μαγνητική και τον έκαναν έναν υπέροχο φίλο εκτός πλατό. Στα πρώτα χρόνια του Grey’s, όπως και στις περισσότερες τηλεοπτικές σειρές, περνούσαμε περισσότερο χρόνο μεταξύ μας παρά με οποιονδήποτε άλλο και έτσι γίναμε μια οικογένεια και ο Eric ήταν πηγή υποστήριξης και αγάπης.

Η ALS είναι μια φοβερή ασθένεια και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα εξαιτίας της. Ξέρω ότι η αποστολή του Eric ήταν να βοηθήσει στην εύρεση μιας θεραπείας. Σας ενθαρρύνω να ρίξετε μια ματιά στο @targetals στη μνήμη του», έγραψε η Kate Walsh.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kate Walsh (@katewalsh)

Ο Uli Latukefu, ανέβασε ένα βίντεο με μια σκηνή του Eric Dane και έγραψε: «Σε αγαπώ και μου λείπεις Ε. Αναπαύσου».

Η Sydney Sweeney και η Barbie Ferreira του Euphoria ανέβασαν ένα βίντεο του Netflix, με το μήνυμα του Eric Dane στα παιδιά του και για τη νόσο ALS. «Για πάντα θα σε αγαπώ», έγραψε η Sweeney ενώ η Ferreira έβαλε μια άσπρη καρδιά.

Η γνωστή τραγουδίστρια Halsey, με την οποία ο Dane συνεργάστηκε στην ταινία Americana, ανέβασε μια φωτογραφία του ηθοποιού γράφοντας: «Ο Έρικ ήταν καλός και υπομονετικός μαζί μου. Φιλικός, τόσο αστείος και τόσο μα τόσο ταλαντούχος. Μιλούσε για τα παιδιά του πολύ συχνά. Θα λείψει απίστευτα στον κόσμο».

Παράλληλα, η Αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός, Αλίσα Μιλάνο (Alyssa Milano) η οποία συνεργάστηκε με τον σταρ στη σειρά «Charmed», σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε: «Δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου, εκείνη τη σπίθα στα μάτια του Έρικ, ακριβώς πριν πει κάτι που θα σε έκανε είτε να φτύσεις το ποτό σου από τα γέλια, είτε να αναθεωρήσεις ολόκληρη την κοσμοθεωρία σου. Είχε ένα εξαιρετικά αιχμηρό χιούμορ. Λάτρευε το παράλογο των πραγμάτων. Του άρεσε να αιφνιδιάζει τους ανθρώπους. Όταν όμως ήταν κάτι για τις κόρες του ή για την Ρεμπέκα όλα μέσα του μαλάκωναν. Τις είχε πάντα στη σκέψη του, ακόμη και όταν δεν ήταν εκεί. Ήταν φανερό από τον τρόπο που άλλαζε η χροιά της φωνής του κάθε φορά που έλεγε τα ονόματά τους. Μια πραγματικά υπέροχη οικογένεια».

Η Καναδή ηθοποιός Νίνα Ντόμπρεβ (Nina Dobrev,) η οποία ήταν συμπρωταγωνίστρια του Ντέιν στην ταινία «Redeeming Love» του 2022 σε story της στο Instagram έγραψε: «Ήταν ένας άνθρωπος ζεστός, γενναιόδωρος, πάντα προετοιμασμένος και με τεράστιο πάθος για την τέχνη του…η ALS είναι μια σκληρή και αμείλικτη ασθένεια. Είθε η μνήμη του να εμπνεύσει περισσότερη έρευνα, ενημέρωση και πρόοδο προς την εύρεση θεραπείας. Θα μας λείψει βαθιά. Στέλνω την αγάπη μου και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Ο Τράβις Βαν Γουίνκλ (Travis Van Winkle) συμπρωταγωνιστής του ηθοποιού στη σειρά δράσης «The Last Ship», σημείωσε σε story στο Instagram. «Έμαθα τόσα πολλά από τον Έρικ. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Με θλίβει βαθιά το γεγονός ότι έφυγε με αυτόν τον τρόπο. Στέλνω την αγάπη μου στην οικογένειά του. Ευχαριστώ για τις αναμνήσεις, φίλε μου».