Τέιλορ Σουίφτ: Από την Πενσιλβάνια στην κορυφή της μουσικής – Το είδωλο της ποπ που γράφει ιστορία

Η Tέιλορ Σουίφτ «έγραψε» ιστορία στα φετινά βραβεία Grammy (την Κυριακή 04.02.2024 ) αφού έγινε η πρώτη τραγουδίστρια που κέρδισε βραβείο για το «Καλύτερο Άλμπουμ της Χρονιάς» τέσσερις φορές!

Η 35χρονη ποπ σταρ πέτυχε το ιστορικό κατόρθωμα με το άλμπουμ της «Midnights» (2022), όπως είχε συμβεί και με το «Fearless» (2008), το «1989» (2014) και το «Folklore» (2020). Έτσι, η Τέιλορ Σουίφτ έγραψε (ξανά…) ιστορία κι έγινε η πρώτη καλλιτέχνης με τέσσερα Grammy για καλύτερο άλμπουμ.

Μέχρι τώρα η Σουίφτ έχει 14 βραβεία Grammy, ενώ είχε υπάρξει 29 φορές υποψήφια.

Το τελευταίο της Grammy, η Τέιλορ Σουίφτ το παρέλαβε από τη Σελίν Ντιόν, η οποία έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση. Η Σουίφτ χρησιμοποίησε επίσης την εκδήλωση για να αποκαλύψει ένα νέο άλμπουμ έκπληξη.

Η Τέιλορ Σουίφτ ανακηρύχθηκε «Πρόσωπο της Χρονιάς 2023» από το περιοδικό Time, ενώ η σχέση της με τον Τράβις Κέλσι των Kansas City Chiefs οδήγησε σε τεράστια αύξηση της τηλεθέασης του NFL.

Τον περασμένο μήνα, η εξαιρετικά δημοφιλής περιοδεία της Eras έγινε η πρώτη περιοδεία που ξεπέρασε το όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε έσοδα.

Ας γνωρίσουμε καλύτερα την Τέιλορ Σουίφτ, το είδωλο της ποπ που εξελίσσεται σε μία από τις πιο ισχυρές γυναίκες παγκοσμίως…

Η Τέιλορ Άλισον Σουίφτ γεννήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 1989 στο Ουέστ Ρέντινγκ της Πενσιλβάνια και πέρασε τα πρώτα της χρόνια με τους γονείς της, Σκοτ και Άντρεα, και τον αδελφό της, Όστιν, στη φάρμα της οικογένειας.

Στη συνέχεια, η Τέιλορ Σουίφτ ακολούθησε τα μουσικά βήματα της γιαγιάς της Μάρτζορι Φίνλεϊ, η οποία ήταν τραγουδίστρια της όπερας.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια ξεκίνησε να ασχολείται με το τραγούδι από 14 ετών και με την κάντρι μουσική.

Από νωρίς αφοσιώθηκε στη μουσική αν και στα πρώτα της βήματα, βρήκε πολλές κλειστές πόρτες καθώς δεν πίστευαν πολλοί στο ταλέντο της.

Μέχρι την ηλικία των 10 ετών, η Τέιλορ Σουίφτ τραγουδούσε σε διάφορες τοπικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ.

Τα πρώιμα μουσικά της είδωλα ήταν η Σάνια Τουέιν και οι Chicks.

Άρχισε να γράφει τα δικά της τραγούδια και να μαθαίνει κιθάρα σε ηλικία 12 ετών, από τον μουσικό Ρόνι Κρέμερ.

Ο Κρέμερ την βοήθησε αρκετά και με τη δημιουργία τραγουδιών. Αυτό οδήγησε την 12χρονη, πλέον, Σουίφτ να γράψει το τραγούδι «Lucky You».

Η Σουίφτ ένιωσε ότι θέλει να ακολουθήσει τη μουσική της καριέρα, κι έτσι επισκεπτόταν συχνά το Νάσβιλ του Τενεσί, την πρωτεύουσα της κάντρι μουσικής.

Εκεί, έγραφε τραγούδια και προσπαθούσε να κλείσει ένα δισκογραφικό συμβόλαιο.

Παρατηρώντας την αφοσίωσή της, η οικογένειά της αποφάσισε να την στηρίξει και να είναι μαζί της.

Μετακόμισε στο κοντινό Χέντερσονβιλ όταν ήταν 13 ετών σε μια προσπάθεια να προωθήσει την καριέρα της νεαρής Τέιλορ.

Η Σουίφτ παρακολούθησε το Γυμνάσιο Χέντερσονβιλ προτού μεταφερθεί στην Ακαδημία του Άαρον μετά από δύο χρόνια, το οποίο κάλυπτε καλύτερα το πρόγραμμα περιοδειών της μέσω της εκπαίδευσης στο σπίτι. Αποφοίτησε ένα χρόνο νωρίτερα.

Το είδωλο της ποπ κουλτούρας αρχίζει να γράφει ιστορία.

Αν και είχε υπογράψει με τη Sony/ATV Tree, στα 14 της αποφάσισε να αφήσει την εταιρεία αυτή.

Μια εκπληκτική εμφάνιση στο Bluebird Café στο Νάσβιλ τη βοήθησε να υπογράψει συμβόλαιο με την Big Machine Records του Scott Borchetta σε ηλικία 14 ετών.

Το ομώνυμο άλμπουμ, «Taylor Swift», θα κυκλοφορήσει στις 24 Οκτωβρίου του 2006.

Η ίδια έχει γράψει μόνη της τρία τραγούδια από το άλμπουμ. Το άλμπουμ έφτασε στο νούμερο 5 του Billboard Hot 200.

Έμεινε στο τσαρτ για 157 εβδομάδες και έγινε το άλμπουμ που κατάφερε να περάσει τις περισσότερες εβδομάδες στο τσαρτ από οποιαδήποτε άλλη κυκλοφορία τη δεκαετία του 2000 στις ΗΠΑ.

Τα singles από το πρώτο άλμπουμ έγιναν σταδιακά επιτυχίες, με την Σουίφτ να εμφανίζεται σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικά σόου.

Και κάπως έτσι έπεισε τα κορίτσια στην εφηβεία να ακούνε κάντρι μουσική.

Τον Νοέμβριο του 2008, κυκλοφορεί το δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο «Fearless».

Το άλμπουμ να φτάσει να πουλήσει παγκοσμίως πάνω από 12 εκατ. αντίτυπα και να γίνει ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ του 21ου αιώνα. Τα singles του άλμπουμ έγιναν, επίσης, μεγάλες επιτυχίες.

Δεν άργησε να έρθει η ώρα που το απόλυτο μουσικό είδωλο άρχισε να δέχεται επαίνους από τους κριτικούς για τη δουλειά της.

Έφηβη ακόμα, η Τέιλορ Σουυίφτ κέρδισε το Βραβείο Horizon από την Country Music Association (CMA) και το Βραβείο της Academy of Country Music (ACM) για την κορυφαία νέα τραγουδίστρια το 2007.

Την επόμενη χρονιά, ήταν υποψήφια για το βραβείο καλύτερου νέου καλλιτέχνη στα Grammy.

Έγινε η νεότερη καλλιτέχνιδα που κέρδισε το Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς, για το «Fearless» το 2010. Το Fearless Tour, η πρώτη κορυφαία περιοδεία συναυλιών του Σουίφτ, είχε εισπράξεις πάνω από 63 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2008 και το 2009, η Taylor Swift έχει μεταμορφωθεί στο απόλυτο μουσικό είδωλο!

Στα βραβεία MTV Music Awards του 2009 βραβεύτηκε και με το βραβείο για το καλύτερο μουσικό βίντεο κλιπ από γυναίκα καλλιτέχνη.

Η Σουίφτ στη συνέχεια αποφασίζει να γράψει τελείως μόνη της όλα τα τραγούδια του τρίτου της άλμπουμ, για να κλείσει και κάποια στόματα που έλεγαν ότι δεν έχει ταλέντο.

Στις 25 Οκτωβρίου του 2010, κυκλοφορεί το «Speak Now». Το τρίτο άλμπουμ της Taylor Swift θα καταφέρει να φτάσει στο νούμερο 1 του Billboard Hot 200 πουλώντας πάνω από 1 εκατ. αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του στην Αμερική.

Τον Αύγουστο του 2012, η Swift κυκλοφόρησε το «We Are Never Ever Getting Back Together», το βασικό single από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ της, Red.

Έγινε Νο1 στις ΗΠΑ και τη Νέα Ζηλανδία και το single με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ψηφιακή ιστορία.

Το πέμπτο άλμπουμ της είναι και αυτό που σηματοδοτεί την, τελική, μετατροπή της σε ποπ είδωλο! Το άλμπουμ της «1989» πούλησε 1,28 εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας κυκλοφορίας του και έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφή του Billboard Hot 200.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2017, το «1989» είχε πουλήσει πάνω από 10 εκατ. αντίτυπα παγκοσμίως. Και δεν θα αργούσε να έρθει το βραβείο Grammy για το Καλύτερο Άλμπουμ της Χρονιάς.

Είναι το δεύτερο της καριέρας της!

Η συνεχόμενη παρουσία της στα social media και η μεγάλη επιτυχία της, αναπόφευκτα έφεραν και πολλές αρνητικές αντιδράσεις.

Σε αυτά ήρθε να προστεθεί κι ένα βίντεο που είχε τραβήξει η Κιμ Καρντάσιαν και δείχνει τον Κάνιε Γουέστ να μιλάει στο τηλέφωνο με την Σουίφτ για να πάρει την άδεια της για έναν συγκεκριμένο στίχο που θα χρησιμοποιούσε στο νέο του τραγούδι.

Όλα αυτά ώθησαν την μεγαλύτερη ποπ σταρ στον κόσμο να εξαφανιστεί από τα social media διαγράφοντας προφίλ της.

Το «Reputation» ήρθε τον Νοέμβριο του 2017 όπως και το «Reputation Stadium Tour».

Πρόκειται για το τελευταίο άλμπουμ της Σουίφτ στο πλαίσιο του 12ετούς συμβολαίου της με την Big Machine Records. Τον Νοέμβριο του 2018, υπέγραψε νέα συμφωνία με τη Universal Music Group.

Μετά το νέο συμβόλαιο, η Swift κάνει δυναμικό comeback και κυκλοφορεί το «Me!».

Ο κορονοϊός έβαλε στον… πάγο στα σχέδια της Σουίφτ.

Όμως στις 23 Ιουλίου του 2020 καταφέρνει και πάλι να φέρει «σεισμό» καθώς ενημέρωσε τους φανς της μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram ότι μέσα σε λίγες ώρες θα κυκλοφορήσει το 8ο άλμπουμ της με τίτλο «Folklore».

Το «Folklore» έστρωσε τον δρόμο για το τρίτο βραβείο Grammy για Καλύτερο Άλμπουμ της Χρονιάς.

Το 2021 βρίσκει την Σουίφτ σε μία προσπάθεια να ανακτήσει την κυριαρχία των βασικών ηχογραφήσεων των παλιών της άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει μέσα από την Big Machine Records.

Πρόκειται για τραγούδια που είχε γράψει για τα άλμπουμ αυτά, αλλά, τελικά, η ίδια και η ομάδα της, αποφάσισαν να μην τα συμπεριλάβουν στις αρχικές εκδόσεις των άλμπουμ.

Η Τέιλορ Σουίφτ έγινε δισεκατομμυριούχος τον Οκτώβριο του 2023, με περιουσία 1,1 δισ. δολάρια χάρη στα κέρδη από την περιοδεία «Eras» και την αναδημιουργία των άλμπουμ. Συμπεριλήφθηκε στην λίστα Forbes με τις πιο ισχυρές γυναίκες του κόσμου.

Η Τέιλορ Σουίφτ έχει μία μαγική ικανότητα, όχι μόνο να ξεσηκώνει τα πλήθη, αλλά και να επηρεάζει τα κοινωνικά ρεύματα.

Πρόκειται για τη γυναίκα με την περισσότερη δύναμη στη βιομηχανία του θεάματος, ενισχύοντας μέσω των συναυλιών της την οικονομία των ΗΠΑ, κατά περισσότερα από 5 δισ. δολάρια. Το ταλέντο της είναι αδιαμφισβήτητο.

Η Τέιλορ Σουίφτ έγινε και μάθημα σε πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ αφού το «Taylor Swift and Her World, English 183» ήταν ο τίτλος του μαθήματος που θα διδαχθεί στο πανεπιστήμιο του Harvard, μέσω του οποίου σπουδαστές και σπουδάστριες θα προσεγγίσουν με ένα διαφορετικό τρόπο την αγγλική λογοτεχνία.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια του μαθήματος, Stephanie Burt, οι στίχοι της Taylor Swift έχουν συχνά επιρροές από τη λογοτεχνία. Μάλιστα υποστήριξε πως θα ήταν σχεδόν παράλογο να μην μελετάται η πιο διάσημη και ταυτόχρονα πιο σημαντική καλλιτέχνιδα της εποχής μας.

Και τέλος μην ξεχνάμε ότι η… χάρη της έφτασε μέχρι την Κομισιόν.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η Κομισιόν σκοπεύει να επιστρατεύσει την Τέιλορ Σουίφτ, για να κινητοποιήσει τους νέους να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico και μάλιστα ευελπιστούσε να τον είχε ακούσει κάποιος από το επιτελείο της για να της μεταφέρει την επιθυμία του.

«Κανείς δεν μπορεί να κινητοποιήσει τη νεολαία καλύτερα από τους νέους» δήλωνε ο Σχοινάς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

H Τέιλορ Σουίφτ πέρυσι ενθάρρυνε τους 272 εκατομμύρια οπαδούς της στο Instagram να εγγραφούν για να ψηφίσουν στις εκλογές των ΗΠΑ και, μέσα σε λίγες ώρες, το Vote.org ανέφερε περισσότερες από 35.000 εγγραφές, ένα άλμα 23% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η σούπερ σταρ, Τέιλορ Σουίφτ απλά γράφει ιστορία και μάλιστα με τους δικούς της όρους…

Πηγή φωτογραφιών: Reuters