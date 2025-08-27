Τέιλορ Σουίφτ: Ο πεθερός της αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον αρραβώνα της με τον Τράβις Κέλσι – «Ήθελε να γίνει νωρίτερα»

Η Τέιλορ Σουίφτ φαίνεται πως ανυπομονούσε να αρραβωνιαστεί τον σταρ του NFL, Τράβις Κέλσι, όπως αποκάλυψε ο πεθερός της Έντ Κέλσι. Όπερ και εγένετο! Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε και ανακοίνωσε τα ευχάριστα με μία ανάρτηση στο Instagram το απόγευμα της Τρίτης (26.08.2025) και ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε στην άκρη το μίσος του για την Σουίφτ και ευχήθηκε στο ζευγάρι «πολλή τύχη».

Την είδηση για τον αρραβώνα της Τέιλορ Σουιφτ και του Τράβις Κέλσι, επιβεβαίωσε και ο πατέρας του αθλητή, Εντ Κέλσι, ο οποίος αποκάλυψε λεπτομέρειες για την ξεχωριστή αυτή στιγμή, ενώ ανέφερε πόσο ανυπομονούσε η διάσημη ποπ σταρ για τη στιγμή που θα γονάτιζε ο αγαπημένος της για να της ζητήσει να τον παντρευτεί.

Μιλώντας στο τοπικό δίκτυο ABC News 5 του Κλίβελαντ, ο Εντ Κέλσι εξήγησε ότι ο γιος του σχεδίαζε να καθυστερήσει την πρόταση για μερικές ημέρες, ώστε να οργανώσει κάτι πιο εντυπωσιακό.

«Ήταν έτοιμος να το αφήσει για αυτή την εβδομάδα, να το κάνει με μεγάλο τρόπο, σε μια ξεχωριστή περίσταση», δήλωσε. «Του είπα επανειλημμένα πως δεν έχει σημασία ο τόπος, είτε είναι στην άκρη του δρόμου, είτε οπουδήποτε αλλού. Η στιγμή που θα γονατίσεις είναι από μόνη της το πιο σημαντικό γεγονός», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τέιλορ Σουίφτ έδειχνε να ανυπομονεί. «Νομίζω ότι ήταν λίγο ανήσυχη, ήθελε να γίνει νωρίτερα», εξήγησε. Τελικά, ο Τράβις Κέλσι, σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six, έκανε την πρόταση στην αυλή του σπιτιού του στο Λιούγουντ του Κάνσας.

Το ζευγάρι μοιράστηκε την Τρίτη φωτογραφίες από την ιδιαίτερη στιγμή μέσω Instagram, επιβεβαιώνοντας επίσημα τον αρραβώνα του. Ο Εντ Κέλσι μίλησε επίσης για την προσωπική του εμπειρία από τις κοινές τους στιγμές, περιγράφοντας ένα οικογενειακό δείπνο όπου η Τέιλορ Σουίφτ μαγείρεψε στο σπίτι του γιου του στο Κάνσας Σίτι: «Ήταν υπέροχα να τους βλέπεις μαζί, τόσο τρελά ερωτευμένους. Είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό».

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι δύο άνθρωποι που είναι ξεκάθαρα πολύ ερωτευμένοι» είπε ακόμα ο πεθερός της Τέιλορ Σουίφτ.