Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε «πολλή τύχη» στο ζευγάρι Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι που παντρεύονται

Η δημόσια στήριξή της Τέιλορ Σουίφτ στην Κάμαλα Χάρις είχαν εξοργίσει τον Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει για την σταρ της ποπ ότι τη «μισούσε».
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS/Jonathan Ernst

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «ευχήθηκε πολλή τύχη» στο ζευγάρι των σούπερ σταρ της ποπ και του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι θα παντρευτούν.

«Τους εύχομαι πολλή τύχη», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον ρωτούσαν στο τέλος ενός υπουργικού συμβουλίου για τον επικείμενο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι.

«Νομίζω ότι αυτός είναι σπουδαίος τύπος, νομίζω ότι αυτή είναι ένας φανταστικός άνθρωπος» δήλωσε παρά το γεγονός πως στο παρελθόν είχε επιτεθεί αρκετές φορές στην αστέρα της ποπ μουσικής.

Η προσχώρηση της Τέιλορ Σουίφτ στο στρατόπεδο της Δημοκρατικής υποψήφιας για τις προεδρικές εκλογές του 2024 και η δημόσια στήριξή της στην Κάμαλα Χάρις είχαν εξοργίσει τον Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει για την σταρ της ποπ ότι τη «μισούσε».

