Τέιλορ Σουίφτ: Ζήτησε να διώξουν τον Κάνιε Γουέστ στο Super Bowl, ισχυρίζεται πρώην παίκτης του NFL

Η Τέιλορ Σουίφτ ζήτησε να απομακρύνουν τον Κάνιε Γουέστ από το Super Bowl, όταν έμαθε ότι ο ράπερ είχε αγοράσει θέσεις ακριβώς μπροστά από τη δική της σουίτα, όπως ισχυρίζεται ο πρώην αστέρας του NFL Μπράντον Μάρσαλ.

Η είδηση ότι η 35χρονη ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ ζήτησε να διώξουν από μπροστά της τον Κάνιε Γουέστ στο Super Bowl κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια απόδειξη ότι οι ισχυρισμοί του πρώην αθλητή είναι ακριβείς.

Ο Μάρσαλ έκανε την αποκάλυψη στο podcast Paper Route.

Μάλιστα, όταν διηγήθηκε την ιστορία, ο Μάρσαλ μπέρδεψε την 34χρονη Σουίφτ με την Κέιτι Πέρι, η οποία δεν ήταν καν στο παιχνίδι το βράδυ της Κυριακής.

«Ο Κάνιε Γουέστ λοιπόν έρχεται στο Super Bowl αγοράζει ένα εισιτήριο ακριβώς μπροστά από τη σουίτα της Κέιτι Πέρι, οπότε οποιαδήποτε στιγμή θα έδειχναν την Κέιτι, το πρόσωπο του Κάνιε θα ήταν εκεί. Φορούσε μια μάσκα με το λογότυπό του στη μάσκα» είπε αρχικά ο Μάρσαλ για να συνεχίσει:

«Έτσι, η Τέιλορ τσαντίζεται και κάνει ένα ή δύο τηλεφωνήματα και τον διώχνουν από το στάδιο» συνέχισε ο Μάρσαλ.

Μάλιστα σημείωσε ότι ο ράπερ προσπαθούσε να «εκμεταλλευτεί» την παρουσία της Σουίφτ για να βγάλει χρήματα.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του Μάρσαλ δεν φαίνεται να ευσταθούν καθώς ο Γουέστ και η σύζυγός του Μπιάνκα Σενσόρι φωτογραφήθηκαν στον αγώνα και εμφανίστηκαν στις κερκίδες κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

Δεν αναφέρθηκε ότι τους έδιωξαν από το στάδιο Allegiant.

Ο εκπρόσωπος του Κάνιε δήλωσε στο TMZ: «Πρόκειται για μια εντελώς κατασκευασμένη φήμη. Δεν είναι αλήθεια».

