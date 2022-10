Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση ότι ο Χένρι Καβίλ (Henry Cavill) αποχωρεί από τον ρόλο του ως Geralt of Rivia της σειράς «The Witcher» του Netflix και δίνει τη θέση του στον Λίαμ Χέμσγουορθ στην τέταρτη σεζόν.

Η είδηση δημοσιοποιήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της σειράς «The Witcher» στο Twitter, σε ένα tweet που επιβεβαίωνε παράλληλα ότι η σειρά θα επιστρέψει στο Netflix για ακόμη μία σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο tweet αναφέρεται: «Είναι επίσημο. Το “The Witcher” επιστρέφει για τέταρτη σεζόν και ο Χένρι Καβίλ θα παραδώσει το ξίφος του στον Λίαμ Χέμσγουορθ, ως ο νέος Geralt of Rivia μετά την τρίτη σεζόν. Καλώς ήρθες στην οικογένεια του The Witcher Λίαμ Χέμσγουορθ!».

It’s official: The Witcher is returning for Season 4, and Henry Cavill will be handing his swords to Liam Hemsworth as the new Geralt of Rivia after Season 3. Welcome to the Witcher family, @LiamHemsworth!



Read more: https://t.co/ABQMdqkzXX pic.twitter.com/xyIaRBbiRT