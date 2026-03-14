Θάνος Αλεξανδρής για Γιώργο Μαρίνο: Όταν στο χωριό μου μαθεύτηκε ότι δουλεύω μαζί του, το θεώρησαν προσβολή

Θάνος Αλεξανδρής και Γιώργος Μαρίνος συνεργάστηκαν επί σειρά ετών, την εποχή που ο αείμνηστος καλλιτέχνης μεσουρανούσε στη νυχτερινή Αθήνα. Ο θάνατός του, συνέτριψε τον ηθοποιό, με μια σειρά από μνήμες να επανέρχονται στο μυαλό του. Θυμήθηκε τη γνωριμία τους, ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια του οποίου λίγο έλειψε να απολυθεί ένας σερβιτόρος, αλλά και τις αντιδράσεις στο χωριό του.

Ο Γιώργος Μαρίνος είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του, μια εποχή βαθιά συντηρητική στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό, όπως είπε ο Θάνος Αλεξανδρής, είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν αντιδράσεις στο χωριό του. «Η επαρχία ήταν λίγο περίεργη. Όταν στο χωριό μου μαθεύτηκε ότι δουλεύω με τον Γιώργο Μαρίνο έγινε χαμός, το θεωρούσαν πολύ κακή κατάληξη για μένα, το θεωρούσαν προσβολή» είπε ο ηθοποιός σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για τη γνωριμία τους: «Είναι πάρα πολύ θλιβερό. Αισθάνομαι αμήχανα που έχουμε συγκεντρωθεί σήμερα, τη μέρα της κηδείας του Γιώργου Μαρίνου, που υπήρξε ένας μύθος για μένα. Πιστεύω ότι η μοίρα με έφερε ξαφνικά στη Μέδουσα ένα βράδυ και εκεί ένιωσα ότι ανήκω στον Μαρίνο. Μαγεύτηκα. Θυμάμαι να μπαίνω σε έναν φίνο χώρο στο καμαρίνι του και αναδυόταν ένα εξαίσιο άρωμα. Βλέπω έναν σταρ με ρόμπα, με υποδέχεται με πολύ γλυκύτητα και λίγο ξαφνιασμένος. Όταν με γνώρισε με ρώτησε “έχεις το πιο ωραίο επίθετο, αλλά το Θανάσης με αγριεύει”», δήλωσε.



Για τη συμπεριφορά του Γιώργου Μαρίνου κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους ανέφερε επίσης: «Στη “Μέδουσα” υπήρχαν κανόνες εκκλησίας, ο Μαρίνος ήταν αυστηρός και πολλές φορές γινόταν σκληρός. Κόντεψε να απολύσει έναν σερβιτόρο, γιατί ενώ είχε βγει στην πίστα, άκουσε τον ήχο από έναν φελλό και αυτό τον αποσυντόνισε. Τελικά δεν απολύθηκε».

Το μεσημέρι της Παρασκευής (13.03.2026) τα αγαπημένα του πρόσωπα και πλήθος καλλιτεχνών τον συντρόφευσαν στην τελευταία του κατοικία στο Κοιμητήριο Βούλας, καθώς την Τρίτη (10.03.2026), ο Γιώργος Μαρίνος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών.