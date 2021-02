Θύελλα αντιδράσεων στην Ινδία για φωτογραφία της Ριάνα

Μια νέα διαμάχη ξέσπασε στην Ινδία μετά τη δημοσιοποίηση μιας φωτογραφίας του ειδώλου της ποπ μουσικής Ριάνα, η οποία πόζαρε γυμνόστηθη σε μια διαφήμιση εσωρούχων, φορώντας ένα λιλά μποξεράκι κι ένα μενταγιόν με τον Γκανέσα, τη δημοφιλέστερη θεότητα της Ινδίας.

Η νέα «θύελλα» που προκάλεσε η διάσημη τραγουδίστρια και influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου διαθέτει 100 εκατομμύρια follower στο Twitter και 91,4 εκατομμύρια στο Instagram, ξέσπασε λίγες εβδομάδες μετά την έντονη αντίδραση των ινδικών αρχών, επειδή η Ριάνα υπερασπίστηκε τους αγρότες, οι οποίοι διαδηλώνουν στη χώρα κατά των μεταρρυθμίσεων στον τομέα.

«Είναι σκανδαλώδες να βλέπει κανείς πώς η @Rihanna χλευάζει ξεδιάντροπα τον αγαπημένο μας θεό #Ganesh», έγραψε σε tweet ο Ραμ Καντάμ, ένας βουλευτής, μέλος του κόμματος του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. «Αυτό δείχνει σε ποιο βαθμό δεν έχει κανέναν σεβασμό για τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της Ινδίας».

