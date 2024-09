Τίτο Τζάκσον: Πέθανε σε ηλικία 70 χρόνων ο αδελφός του Μάικλ και μέλος των «The Jackson 5»

Την τελευταία του πνοή άφησε χθες (15.09.2024) ο Τίτο Τζάκσον, αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, μετά από καρδιακή προσβολή που υπέστη ενώ οδηγούσε από το Νέο Μεξικό στην Οκλαχόμα.

Ο Τίτο που ήταν μέλος του γνωστού οικογενειακού συγκροτήματος «The Jackson 5» και αδελφός των Τζάνετ Τζάκσον και Μάικλ Τζάκσον, πέθανε σε ηλικία 70 χρόνων.

Μέχρι να «φύγει», ο Τίτο έπαιζε μουσική με τα αδέρφια Τζάκι Τζάκσον και Μάρλον Τζάκσον ως οι «The Jacksons» κάνοντας εμφανίσεις στο Σάρεϊ της Αγγλίας. Μάλιστα στις 25 Οκτωβρίου θα εμφανίζονταν στο Ατλάντικ Σίτι, και το Νιου Τζέρσεϊ.

Πριν από λίγες ημέρες ο Τίτο βρισκόταν στο Μόναχο της Γερμανίας μαζί με το συγκρότημα για μία συναυλία. Ολόκληρη η οικογένεια επισκέφθηκαν το μνημείο που είναι αφιερωμένο στον αδελφό τους Μάικλ Τζάκσον.

«Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για αυτό το ξεχωριστό μέρος που τιμά όχι μόνο τη μνήμη του αλλά και την κοινή μας κληρονομιά. Σας ευχαριστούμε που κρατήσατε το πνεύμα του ζωντανό», είχε γράψει στο Facebook ο Τίτο.

Ο τραγουδιστής ήταν αρχικό μέλος των The Jackson 5, στο οποίο συμμετείχαν οι Μάικλ, Τζάκι, Ζερμαίν Τζακσον και Μάρλον ενώ λίγο αργότερα μπήκε και ο Ράντι Τζάκσον.

Το family group είχε τραγουδήσει τις επιτυχίες «I Want You Back», «ABC» και «I’ll Be There», τη δεκαετία του ’70 ενώ κατάφεραν να μπουν στο Rock and Roll Hall of Fame το 1997 και να τιμηθούν με ένα αστέρι στο Hollywood Walk of Fame.

Ο Τίτο έκανε σόλο καριέρα, κυκλοφορώντας δύο στούντιο άλμπουμ: Tito Time το 2016 και Under Your Spell το 2021.

Το 2003, άρχισε να εμφανίζεται και να κάνει περιοδείες με μπλουζ και φανκ μουσική σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Περιόδευσε επίσης με το BB King Blues Band κατά καιρούς, κυρίως το 2017, το 2018 και το 2019.

Φωτογραφία αρχείου Reuters – Mario Anzuoni