Η ταινία μικρού μήκους «Last Call», στην οποία πρωταγωνιστεί Τομ Χόλαντ, πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στο Tribeca Film Festival, σύμφωνα με το Variety.

Η μικρού μήκους ταινία είναι σε σκηνοθεσία του μικρότερου αδερφού του Tom Holland, Χάρι Χόλαντ και συμμετέχει επίσης η Λίντσεϊ Ντάνκαν.

Το «Last Call» αφηγείται την ιστορία της Κέιτ, μιας απελπισμένης μητέρας που προσπαθεί να επανασυνδεθεί με τον γιο της.

Η ταινία είναι εν μέρει μια εξερεύνηση της ψυχικής υγείας και ο Χάρι Χόλαντ έκανε εκτενή έρευνα, συμβουλευόμενος φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Το σενάριο έγραψε ο Γουίλ Σάουθ.

Ο Χάρι Χόλαντ έχει σκηνοθετήσει στο παρελθόν την μικρού μήκους ταινία «In The Middle of the Night» καθώς και μουσικά βίντεο και μίνι-ντοκιμαντέρ, ενώ την περίοδο αυτό δουλεύει πάνω στην πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία.

Το Tribeca πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 18 Ιουνίου, με 109 ταινίες μεγάλου μήκους από 127 κινηματογραφιστές από 36 χώρες.