Το Mamma Mia... μπορεί να επιστρέψει στις αίθουσες ξανά. Μετά το 2018 και την επιτυχία της ταινίας – μιούζικαλ, ο Ol Parker, ο συγγραφέας και σκηνοθέτης του Mamma Mia! Το Here We Go Again δήλωσε πως μια τρίτη επιστροφή της ταινίας ίσως είναι κοντά.

Ο παραγωγός του Mamma Mia, αποκάλυψε ότι έχει σκεφτεί να υπάρξει μια τρίτη ταινία κατά τη διάρκεια του lockdown, αλλά παραδέχτηκε ότι δυσκολευόταν να συγκεντρωθεί στο έργο ενώ ο κόσμος περνούσε τόσο ταραχώδεις στιγμές.

«Ήθελα να συνεχίσω με αυτό, στο κεφάλι μου, αυτούς τους μήνες. Αλλά μετά χτυπήθηκα με την ομίχλη του Covid», είπε, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι μια μέρα θα υπάρξει μια άλλη ταινία, γιατί έχει σκοπό να να είναι τριλογία, βλέπεις. Ξέρω ότι η Universal θα ήθελε να το κάνω».

Δύο χρόνια μετά, δεν έχει γίνει καμία επίσημη ανακοίνωση για τρίτη ταινία, αλλά κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τον ScreenRant Parker έδειξε ότι θα τον ενδιέφερε μια τρίτη ταινία.

Ο ίδιος σχολίασε: «Η Judy Craymer, η ιδιοφυής παραγωγός πίσω από το μιούζικαλ και τις δύο πρώτες ταινίες, σχεδιάζει όμως να είναι μια τριλογία.

Δεν είναι σαφές πού θα μπορούσε να φτάσει η ιστορία σε μια νέα ταινία, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα συνοδεύεται από μερικά απίστευτα τραγούδια.