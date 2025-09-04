Το αντίο της Τζένης Μπαλατσινού στον Τζόρτζιο Αρμάνι: «Σε ευχαριστούμε που μας δίδαξες πως η αληθινή ομορφιά κρύβεται στην απλότητα»

Ιδιαίτερη στεναχώρια έχει προκαλέσει η είδηση για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι, τον Ιταλό «βασιλιά» της μόδας, στον καλλιτεχνικό χώρο και η Τζένη Μπαλατσινού αποχαιρέτησε με τον δικό της μοναδικό τρόπο τον αγαπημένο της φίλο και συνεργάτη ανεβάζοντας μια πανέμορφη φωτογραφία τους από το παρελθόν.

Η παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο, Τζένη Μπαλατσινού, θέλησε να αποχαιρετήσει τον εμβληματικό σχεδιαστή, Τζόρτζιο Αρμάνι, με μια ξεχωριστή ανάρτηση, δείχνοντας οτι τον θαύμαζε όχι μόνο για την καλλιτεχνική του ματιά αλλά και για τον χαρακτήρα και την ανθρώπινη πλευρά του.

Η Τζένη Μπαλατσινού έγραψε: «Ένας άνθρωπος που αγάπησε βαθιά τη γυναίκα, τους φίλους του, την οικογένειά του, τα φυτά του. Ένας δημιουργός που έκανε τα πάντα με τα ίδια του τα χέρια, με πείσμα, αφοσίωση και αγάπη. Μαγείρευε μόνος του και ήταν ένας υπέροχος οικοδεσπότης, γεμάτος φροντίδα και γενναιοδωρία.

Ήταν εκείνος που έδωσε στο παντελόνι κομψότητα, που έδειξε στις γυναίκες πως μπορούν να κάνουν δικό τους το ανδρόγυνο στυλ και να το φορούν με χάρη και δύναμη. Η απλότητά του δεν ήταν απλώς αισθητική∙ ήταν ψυχή, σεβασμός, τέχνη.

Κι εσύ, Bruni Miki, στάθηκες πάντα δίπλα του με την αγάπη σου και τη διακριτική σου παρουσία, σαν μια δεύτερη αδελφή του.

Σε ευχαριστούμε, Giorgio, που μας δίδαξες πως η αληθινή ομορφιά κρύβεται στην απλότητα.

Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε».