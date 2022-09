Στα 74α Primetime Emmy Awards, η αγαπημένη ηθοποιός Σελίνα Γκόμεζ έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα ολόλευκο φόρεμα. Ωστόσο, η φόδρα του φορέματός της δεν βρισκόταν… στην θέση της.

Η 30χρονη, Σελίνα Γκόμεζ εμφανίστηκε με τσαλακωμένη τη φόδρα του φορέματος της, αποκαλύπτοντας περισσότερα από όσα πιθανότατα ήλπιζε να δείξει. Αν και στην αρχή τα βλέμματα των θεατών δεν έπεσαν πάνω στο φόρεμα, διάφοροι φανατικοί θαυμαστές της τραγουδίστριας μοιράστηκαν τις σκέψεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέσα από τα tweets, οι φανς φαίνεται να είναι αναστατωμένοι που κανείς δεν ενημέρωσε την αγαπημένη τους τραγουδίστρια να το φτιάξει, πριν ανέβει στη σκηνή και μάλιστα μπροστά σε τόσες κάμερες.

«Είμαι θυμωμένη που κανείς δεν είπε στη Σελίνα ότι το φόρεμά της ήταν κουβάρι πριν ανέβει στη σκηνή των Emmy. Λες και δεν υπάρχουν άνθρωποι γι’ αυτό;», έγραψε ένας θαυμαστής στο Twitter.

I am legitimately worried that Selena Gomez’s dress lining is bunched up/caught. It’s hard to tell, maybe that’s deliberate. But I’m not sure and I’m scared for her to turn around. #Emmys2022 #emmys