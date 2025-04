Το ντοκιμαντέρ «Come See Me in the Good Light» θα κάνει πρεμιέρα στο Apple TV+

Το ντοκιμαντέρ «Come See Me in the Good Light» που αναδείχθηκε Αγαπημένο του Φεστιβάλ (Favorite Festival) του Σάντανς 2025 θα κάνει πρεμιέρα στο Apple TV+ αυτό το φθινόπωρο. Η ταινία του σκηνοθέτη Ράιαν Γουάιτ κέρδισε επίσης το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μπόλντερ, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κλίβελαντ και στο Boulder Film Festival, Cleveland International Film Festival και στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Full Frame.

«Το “Come See Me in the Good Light” είναι μια συγκλονιστική και απροσδόκητα αστεία ιστορία αγάπης για την ποιήτρια Άντρεα Γκίμπσον και τη σύντροφό της ποιήτρια και συγγραφέα Μέγκαν Φόλεϊ, καθώς αντιμετωπίζουν μια ανίατη διάγνωση καρκίνου με χαρά, εξυπνάδα και ακλόνητη συνεργασία» αναφέρεται στην περίληψη.

«Μέσα από το γέλιο και την ακλόνητη αγάπη, μεταμορφώνουν τον πόνο σε σκοπό και τη θνητότητα σε μια συγκινητική γιορτή ανθεκτικότητας» σημειώνεται.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει πρωτότυπο τραγούδι της βραβευμένης με Grammy Σάρα Μπαρέιλες και της βραβευμένης με Grammy και Emmy, Μπράντι Καρλάιλ.

Το σενάριο υπογράφουν οι Άντρεα Γκίμπσον, Μπαρέιλες και Καρλάιλ.