Το πρώτο δημόσιο φιλί της Κέιτι Πέρι στον Τζάστιν Τριντό με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Η 41χρονη τραγουδίστρια να φιλάει στο μάγουλο τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά
Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό
Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό

Την πρώτη φωτογραφία της να φιλάει τον Τζάστιν Τριντό δημοσίευσε στο Instagram η Κέιτι Πέρι. Το ζευγάρι δεν κρύβεται πια.

Η φωτογραφία με την 41χρονη τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι να φιλάει στο μάγουλο τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό δημοσιεύτηκε στο άλμπουμ της Κέιτι Πέρι από τις πρόσφατες διακοπές της με φόντο ηλιοβασίλεμα.

Ο Τριντό χαμογελάει πλατιά ενώ κοιτάει την κάμερα.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KATY PERRY (@katyperry)

Ωστόσο στο άλμπουμ με λεζάντα «Holidaze », η Κέιτι Πέρι δημοσίευσε και καρέ με τον πρώην σύντροφό της, Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο έχει αποκτήσει μια κόρη. Η τραγουδίστρια έκανε tag τον ηθοποιό σε μια φωτογραφία που τον δείχνει να κουβαλάει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στον ώμο του, ενώ η 5χρονη κόρη τους περπατά μπροστά του.

Σε μια άλλη φωτογραφία είναι τα ονόματα του Μπλουμ, του 14χρονου γιου του Φλιν, της 5χρονης Ντέιζι και της Πέρι γραμμένα με κραγιόν σε ένα τραπέζι για ένα δείπνο.

Η Πέρι και ο Μπλουμ απέκτησαν την κόρη τους τον Αύγουστο του 2020, αφού αρραβωνιάστηκαν τον Φεβρουάριο του 2019. Τον Ιούνιο του 2025, η Πέρι και ο Μπλουμ έληξαν τον αρραβώνα τους έπειτα από εννέα χρόνια σχέσης.

Στην ίδια ανάρτηση, η Πέρι συμπεριέλαβε και ένα βίντεο στο οποίο η ίδια και ο Μπλουμ κρατούν τα χέρια της κόρης τους καθώς κάνουν πατινάζ και οι τρεις μαζί.

Η Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά πυροδότησαν φήμες για ειδύλλιο το καλοκαίρι. Τον Ιούλιο, είχαν εντοπιστεί σε ραντεβού στο Μόντρεαλ.

Τον Δεκέμβριο μοιράστηκαν τις πρώτες φωτογραφίες τους ως ζευγάρι από το ταξίδι τους στην Ιαπωνία. 

