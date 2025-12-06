Lifestyle

Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό: Οι πρώτες φωτογραφίες στο Instagram ως ζευγάρι από το ταξίδι τους στην Ιαπωνία

Στιγμιότυπα από το ταξίδι τους στην Ιαπωνία μοιράστηκε η τραγουδίστρια στο Instagram της
Κέιτι Πέρι και Τζαστίν Τριντό
Κέιτι Πέρι και Τζαστίν Τριντό / Instagram

Ολοένα και περισσότερα πράγματα μοιράζονται η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό, για τη σχέση τους, με την τραγουδίστρια να αναρτά τις πρώτες φωτογραφίες μαζί με τον αγαπημένο της από το ταξίδι τους στο Τόκιο.

Η Κέιτι Πέρι μοιράστηκε τις πρώτες της φωτογραφίες με τον Τζάστιν Τριντό στο Instagram από το ταξίδι τους στην Ιαπωνία και συγκεκριμένα από το Τόκιο, λίγες ημέρες μετά το πρώτο τους διπλωματικό ταξίδι ως ζευγάρι.

Το Σάββατο 06.12.2025, η τραγουδίστρια μοιράστηκε μία σειρά φωτογραφιών και βίντεο με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, συνοδευόμενο από την λεζάντα: «Στιγμές από την περιοδεία στο Τόκιο και άλλα».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KATY PERRY (@katyperry)

Το ζευγάρι είχε φωτογραφηθεί να κάνει βόλτα στην τουριστική περιοχή Ασακούσα του Τόκιο, προτού κατευθυνθεί σε εστιατόριο για δείπνο και παράσταση το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, 01.12.2025.

Όπως ανέφερε η Page Six, η 41χρονη Κέιτι Πέρι και ο 53χρονος Τζάστιν Τριντό δείπνησαν στο Asakusa Sumo Stable Annex, γνωστό για τους ζωντανούς αγώνες σούμο και τα παραδοσιακά ιαπωνικά πιάτα του.

Η τραγουδίστρια ντύθηκε ζεστά με καφέ δερμάτινο τζάκετ και μπεζ cargo παντελόνι. Είχε καλύψει το πρόσωπό της με μάσκα. Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά φορούσε μαύρο παλτό και τζιν παντελόνι, περπατώντας μπροστά της.

Οι δύο τους συναντήθηκαν με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα, και τη σύζυγό του, Γιούκο, για μεσημεριανό γεύμα.

